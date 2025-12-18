Складаний Apple iPhone Fold матиме дивну форму — рендер та креслення

Apple iPhone Fold / Depositphotos, iphone-ticker

Майбутній складаний пристрій Apple, попередньо відомий як iPhone Fold, відчутно відрізнятиметься від конкурентів дизайном. Але він все ж дещо нагадує серію iPhone 17 Pro.

Несподіванка криється у пропорціях нового iPhone. Сайт iphone-ticker опублікував креслення та рендер iPhone Fold, на яких показано пристрій з розмірами 83,8 мм x 120,6 мм x 9,6 мм. У повністю розкладеному вигляді діагональ екрана становить 139,4 мм. У складеному стані збоку на 1,8 мм виступає шарнір.

Якщо розмістити два звичайних iPhone поруч, вони приблизно утворюють квадрат. Однак розгорнутий iPhone Fold утворює явно витягнутий прямокутник у пропорціях, близьких до планшетів. У повністю розкладеному вигляді користувач отримує 7,76-дюймовий екран — трохи менший, ніж 8,3-дюймовий екран iPad mini.

У складеному вигляді товщина iPhone Fold становить 9,6 мм, а у розкладеному зменшується до 4,8 мм (без урахування виступу камери). Для порівняння, iPhone Air має товщину 5,64 мм, тож Apple суттєво має зменшити деякі компоненти.

Крім того, як раніше повідомило видання The Information, iPhone Fold буде оснащений 7,7” внутрішнім дисплеєм та 5,3”зовнішнім, що відповідає розмірам на кресленнях. Видання також зазначило, що дисплеї пристрою являють собою “складний” комплекс “спеціального скла та матеріалів” від компаній Corning та SCHOTT.

Wccftech також наводить очікувані характеристики Apple iPhone Fold, відомі з попередніх витоків. Він матиме екран без вкладок, випарну камеру охолодження, роздільну здатність внутрішнього екрана 2713 x 1920, Touch ID замість Face ID, процесор A20 Pro, 12 ГБ оперативної пам’яті, модем Apple C2 5G, акумулятор на 5400-5800 мАг, по 48 МП у двох об’єктивах основної камери та ще одну камеру на 24 МП. Джерела повідомляють про запуск у другій половині 2026 року, лише з eSIM та за ціною $2399-2499.