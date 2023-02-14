Apple, ймовірно, «зламала» Google Photos у релізі iOS 16.3.1. Google обіцяє все полагодити

Google Photos перестали працювати коректно у багатьох користувачів iPhone після оновлення операційної системи iOS до версії 16.3.1. У деяких (не у всіх) програма вилітає при запуску, що унеможливлює перегляд фотографій або керування їхньою бібліотекою.

Проблема не є універсальною: частина користувачів можуть нормально працювати з Google Photos – що не робить несправність менш неприємною для інших. Можливо, до ефекту призводить поєднання оновлення з іншими особливостями використання iPhone. Інші програми Google, такі як Gmail, Google Диск та Google Карти, схоже, працюють нормально.

Поки що неясно, що може бути причиною проблеми та чому вона виникає лише у деяких випадках. Оновлення iOS, яке могло спричинити збій, відносно незначне. У примітках до випуску Apple говорить, що воно в основному призначене для виправлення помилок та деяких проблем безпеки. Частина оглядачів указує на проблеми, пов’язані з тим, як Google обробляє доступ до фотографій.

Схоже, у Google більше інформації та визначеності. Компанія знає про цю проблему і перебуває у процесі розгортання виправлення програми Google Photos – про це говорить Майкл Марконі, представник компанії.

До розв’язання проблеми можна відкласти оновлення на iOS 16.3.1. Для цього потрібно вибрати «Основні» > «Оновлення програмного забезпечення» > «Автоматичні оновлення» > «Вимкнути інсталяцію оновлень iOS».

Джерела: The Verge, Technotification