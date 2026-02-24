Apple випустила другу бету iOS 26.4: RCS, ШІ для музики та інші оновлення

Apple продовжує розвивати функції ШІ в майбутніх оновленнях iOS

Apple випустила другу бета-версію iOS 26.4 для iPhone. Оновлення продовжує розвивати функції, які компанія показала в першій бета-збірці, та містить понад 40 змін для смартфонів.





Серед ключових нововведень — перероблений вигляд альбомів і плейлистів в Apple Music, а також нова ШІ-функція Playlist Playground. Вона використовує алгоритми штучного інтелекту для створення плейлистів на основі вподобань користувача. Також система тепер показує звіти про використання персональної точки доступу окремо для кожного пристрою.

Додатково Apple тестує наскрізне шифрування RCS-повідомлень. Якщо в попередній бета-версії воно працювало лише між iPhone, то тепер компанія розширила тестування на обмін повідомленнями між iPhone та Android. Apple пояснює:

“У цій бета-версії наскрізне шифрування RCS стане доступним для тестування між пристроями Apple та Android. Ця функція не постачається в цьому релізі та стане доступною для клієнтів у майбутніх версіях iOS, iPadOS, macOS і watchOS 26. Наскрізне шифрування перебуває на стадії бета-тестування і доступне не для всіх пристроїв або операторів. Розмови, позначені як зашифровані, шифруються наскрізно, тому повідомлення не можуть бути прочитані під час передачі між пристроями”.

У розділі Accessibility у меню Display & Text Size з’явився новий перемикач Reduce Highlighting Effects. Він зменшує візуальні ефекти навколо кнопок і повзунків — корисно для тих, хто відчуває перевантаження інтерфейсом.





Зміни торкнулися й застосунків. В iOS 26.4 Apple повернула панель пошуку вгорі вкладки Search в App Store та інтегрувала її в нижню навігацію. У другій бета-версії таке ж рішення отримав і застосунок Games. У темному режимі спливаючі меню в Control Center тепер відображаються з темним фоном. Також внесено дрібні правки до Account Hub в App Store.

iOS 26.4 за замовчуванням активує функцію Stolen Device Detection, а підтримка відео в CarPlay продовжує розвиватися.

Оновлення отримало номер збірки 23E5218e і наразі доступне розробникам. Публічна бета очікується найближчими днями.

Джерело: 9to5mac 1, 2