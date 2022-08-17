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Apple розглядає можливість розгортання виробництва Apple Watch та MacBook у В’єтнамі

Apple розглядає можливість розгортання виробництва Apple Watch та MacBook у В’єтнамі

За повідомленням інсайдерів, Luxshare Precision Industry та Foxconn розпочали тестове виробництво Apple Watch на півночі В’єтнаму. Це перша спроба виробляти розумний годинник Apple за межами Китаю. З 2020 року В’єтнам є важливим виробничим центром Apple – у країні виготовляють планшети iPad та навушники AirPods.

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Розумний годинник Apple Watch складніший у виробництві: для розміщення великої кількості компонентів у маленькому корпусі потрібний високий рівень технічних навичок. Виготовлення Watch стане перемогою для В’єтнаму – держава взяла курс на модернізацію свого технологічного сектору.

Apple розглядає можливість розгортання виробництва Apple Watch та MacBook у В'єтнамі

Apple також попросила постачальників встановити у В’єтнамі тестову виробничу лінію MacBook. Процес виробництва ноутбуків ускладнений тим, що для його розгортання потрібний великий ланцюжок постачань, котрий зосереджений саме у Китаї. Однак джерела відзначають, що компоненти для MacBook стали більш модульними, що спрощує виробництво ноутбуків за межами Китаю.

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Apple розглядає можливість розгортання виробництва Apple Watch та MacBook у В'єтнамі

Інсайдери заявили, що в Apple зріють великі плани: у В’єтнамі готуються виробляти AirPods, Apple Watch, HomePod та багато іншого. Важлива проблема – конкурентоспроможна ціна товарів, вироблених у нових умовах.

Apple розглядає можливість розгортання виробництва Apple Watch та MacBook у В'єтнамі

Для В’єтнаму стала благом економічна і політична напруженість між США та Китаєм. Вже в 2018 році кількість постачальників Apple, які мають підприємства в країні, збільшилася з 14 до 22. Багато інших великих виробників електроніки, таких як Google, Dell і Amazon, також відкрили виробництво у В’єтнамі з метою диверсифікації.

Apple начнёт массовое производство iPad за пределами Китая и перенесёт выпуск некоторых продуктов в Индию и Вьетнам

Джерело: Nikkei Asia


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