Нова версія Apple Watch для екстремального спорту отримає великий екран, більш ємну батарею та надміцний металевий корпус

Нову порцію чуток про майбутній захищений годинник Apple Watch опублікував аналітик видання Bloomberg Марк Гурман. Він стверджує, що “екстремальна” версія розумного годинника отримає не тільки міцніший металевий корпус у новому дизайні, але й більший екран.

За оцінкою Марка діагональ екрану Apple Watch Explorer Edition складе близько 2 дюймів, що на 7% більше, ніж у найбільших на сьогодні Apple Watch 6/7 (45 мм) з екраном 1,9 дюйма. Крім розміру матриця отримає нове покриття з сильнішим захистом від подряпин.

Корпус стане не тільки міцнішим, а й більшим, а значить розробники зможуть інтегрувати в нього більш ємну батарею, збільшивши автономність. Його зроблять із міцного сплаву – тобто практично напевно це буде нержавіюча сталь, а не алюміній.

Нагадаємо, що Apple вже випускала годинник у корпусі з нержавіючої сталі та титану, а також із сапфіровим склом. Однак через високу ціну і “тендітний” дизайн такі моделі орієнтувалися швидше на підприємців, ніж на спортсменів. Новий же годинник збереже високу вартість (очікується цінник не менше $699), проте за своїми характеристиками змагатимуться з визнаними лідерами класу від Garmin, Polar тощо.

З того ж витоку стало відомо про плани випустити оновлену модель Apple Watch SE, яка отримає функціональність старших моделей без найдорожчих функцій. При цьому всі три новинки (Apple Watch 8, Apple Watch Explorer Edition та Apple Watch SE 2) будуть засновані на наступному поколінні чіпсету Apple S8.

Джерело: The Verge