Apple розробляє дисплеї microLED — їхнє впровадження почнеться у 2024-2025 роках з Apple Watch Ultra

Apple планує розпочати впровадження дисплеїв власного виробництва у мобільні пристрої вже у 2024 році (можливо, у 2025 році). Цей крок дозволить компанії знизити залежність від Samsung, LG та інших партнерів.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

За словами джерела Марка Гурмана з Bloomberg, компанія розпочне із заміни дисплея у топовій моделі Apple Watch наступного року. Технологія OLED в них поступиться місцем microLED. Надалі планується використання таких дисплеїв в інших пристроях, включно з iPhone.

Зміни відбуваються у рамках глобальної стратегії Apple щодо заміни компонентів стороннього виробництва власними розробками, що дасть компанії більше контролю над дизайном та можливостями своїх продуктів. Раніше технічний гігант відмовився від процесорів Inte в комп’ютерах Mac на користь власних чіпів M1 і M2 і планує зробити те ж саме із засобами бездротового зв’язку в iPhone.

Курс на виробництво власних дисплеїв Apple узяли багато років тому. Історія розпочалася у 2014 році, коли Apple купила стартап LuxVue – розробників технології microLED. Напрямком власних екранів Apple тоді керувала ветеранка компанії Лінн Янгс, але два роки тому ця робота була передана у компетенцію Джона Сроуджі, котрий займається групою з виготовлення чипів у компанії. Наразі проєкт Apple зі створення власних дисплеїв очолює Вей Чен, який керує групою технологій відображення у підрозділі Сроуджі.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Компанія вже почала тестувати дисплеї microLED, які готуються до випуску разом з Apple Watch Ultra. У порівнянні з актуальним поколінням розумного годинника, дисплеї Apple Watch наступного покоління забезпечують більш яскраві та насичені кольори, а також кращі кути перегляду. За словами людей, які їх бачили, дисплеї змушують контент виглядати так, ніби він намальований поверх скла.

Дисплеї microLED стануть першими екранами Apple, повністю розробленими власними силами. Наразі час компанія закуповує дисплеї у Samsung, LG, Japan Display, Sharp та BOE Technology. За даними Bloomberg, на частку Apple припадає 36% виторгу LG Display. Samsung, яка конкурує з Apple на ринку смартфонів, реалізує близько 6,6% своїх продажів виробнику iPhone.

Розробка під кодовою назвою T159 активізувалася приблизно у 2018 році, спочатку Apple поставила за мету розпочати перехід на екрани microLED у 2020 році. За даними інсайдерів, проєкт зупинився через високі витрати та технічні проблеми. Спочатку Apple прагнула до розробки великих дисплеїв, але ризики змусили компанію зосередитися на годинниках через невеликий розмір їхнього екрана.

Хоча Apple вже розробила нові дисплеї та процес їхнього виробництва, вона поки покладатиметься на сторонніх постачальників для забезпечення масового виробництва. Компанія керує досвідним підприємством з виробництва дисплеїв у комплексі площею 5760 м² у Санта-Кларі, Каліфорнія – приблизно за 15 хвилин їзди від штаб-квартири Apple Park. Аналогічний кампус досліджень та розробок розташований на Тайвані.

Центр розробки та виробництва дисплеїв Apple у Санта-Кларі, Каліфорнія – BloombergНа цей момент Apple витратила кілька мільярдів доларів на зусилля, які всередині компанії вважаються одним із найважливіших проєктів – поряд із розробкою електромобіля, гарнітури змішаної реальності та функції моніторингу стану здоров’я для розумного годинника. У 2022 фінансовому році компанія витратила близько $26 млрд на дослідження та розробку.

У найближчому майбутньому новий дисплей стане найбільшою зміною в Apple Watch. Компанія планує представити їхнє наступне покоління наприкінці цього року, але це буде скромне оновлення процесорів та датчиків. Технологія, аналогічна екранам microLED, буде впроваджена і в гарнітури VR від Apple. Можуть пройти роки, перш ніж Apple переведе iPhone на microLED – перед цим планується впровадження OLED в iPad Pro 2024.