СМИ: Apple объединилась с TSMC для разработки ультратонких дисплеев micro OLED для гарнитур дополненной реальности





По данным Nikkei, Apple и TSMC вместе работают над ультратонкими и энергоэффективными дисплеями micro OLED для устройств дополненной реальности.

Сообщается, что R&D-проект находится на стадии пробного выпуска прототипов дисплеев диагональю менее дюйма, а до их коммерциализации еще «несколько лет». Также упоминаемся, что наряду с экранами micro OLED в тестовой лаборатории на Тайване разрабатываются дисплеи MicroLED.

Разрабатываемые Apple и TSMC экраны micro OLED не имеют стеклянной подложки, как современные экраны LCD и OLED, а наносятся непосредственно на полупроводниковые пластины — перспективная технология позволяет создавать более тонкие и компактные панели. Ранее в сети уже проскакивали сообщения о сотрудничестве Apple и TSMC.

Слухи о гарнитурах VR и AR, над которыми Apple работает несколько последних лет, не утихают с начала 2021 года — в январе Bloomberg рассказал свежие детали о гарнитуре смешанной реальности, проходящей под внутренним обозначением N301, после чего издание The Information в отдельном материале раскрыло еще несколько интересных технических деталей о грядущей новинке.

Эта гарнитура, которой приписывают дюжину камер, два 8К-экрана, мощный процессор, встроенный кулер, тканевый корпус и цену 3000 долларов ожидается в 2022 году. За гарнитурой N301 должны последовать компактные и легкие очки дополненной реальности под кодовым названием N421. Изначально их планировали представить в 2023 году, но в последнем отчете Bloomberg говорилось, что они находятся на ранней стадии разработки и до выпуска серийной модели еще как минимум несколько лет.

Nikkei сообщает, что Apple работает не только над компактными micro OLED, но и над более крупными панелями MicroLED в той же секретной лаборатории на Тайване.

Напомним, MicroLED (не путать с mini-LED) — это эволюционное развитие уже хорошо знакомой нам технологии OLED, которая широко используется в потребительских телевизорах, мониторах и мобильных устройствах премиального класса. Фундаментальное различие между OLED и MicroLED кроется в том, что последняя использует неорганические светодиоды. На фоне OLED технология MicroLED выделяется повышенной яркостью (до 30 раз), пониженным энергопотреблением, но что более важно, такие дисплеи должны быть долговечнее и не подвержены выгоранию. Кроме того, MicroLED позволяет создавать полотна больших диагоналей и нестандартной формы.

В начале года Samsung представила первые модели потребительских телевизоров MicroLED. В более отдаленном будущем эта технология может найти применение в Apple Watch, iPad и MacBook. В то же время более близкая перспектива — экраны Mini-LED, которые сейчас используются в телевизорах. Это эволюционное развитие уже хорошо знакомой технологии LED — за счет большего числа светодиодов меньшего размера обеспечивается более высокая контрастность по сравнению с нынешними моделями телевизоров, ограниченных парой сотней зон затемнения.

Как сообщает Nikkei, Apple решила сама заняться разработкой дисплеев, чтобы уменьшить зависимость от других компаний, в том числе Samsung Display. Экран OLED в iPhone 12 — второй самый дорогостоящий компонент после 5G-модема Qualcomm.

Как отмечает The Verge, не только Apple занимается разработкой таких дисплейных технологий. Ранее Sony Semiconductor Solutions разработала micro OLED для гарнитур AR и VR, и такие же экраны совместно разрабатывают BOE, Yunnan North OLiGHTEK Opto-Electronic Technology и Kopin. Тем временем Samusung, BOE и San’an Optoelectronics также работают над коммерциализацией дисплеев MicroLED.