Apple ускладнила доступ поліції до ваших push-повідомлень — тепер лише за ордером, затвердженим судом

Раніше правоохоронці могли використати повістки, видані відділами поліції.

Apple оновила інструкції для правоохоронних та державних органів і тепер доступ до push-повідомлень вони можуть отримати лише за ухвалою суду або ордером на обшук, обидва з яких мають бути схвалені суддею. Попередньо сенатор США Рон Вайден оголосив, що деякі уряди можуть «таємно змусити Apple і Google» передати вміст push-повідомлень, надісланих на телефони клієнтів (хоча остання вже давно вимагає ухвали суду).

Push-сповіщення з’являються у вигляді спливаючих повідомлень на телефоні, інформуючи користувача про нові повідомлення, екстрені новини та інші оновлення в програмах. Зазвичай вони направляються через сервери Apple і Google, що, за словами Вайдена, означає, що компанії «мають унікальну можливість сприяти державному нагляду за тим, як користувачі використовують певні програми».

Водночас не всі програми дають змогу перехопити чи отримати push-повідомлення на вимогу правоохоронних органів. Мередіт Віттакер, президентка компанії, що пропонує програму для обміну повідомленнями з наскрізним шифруванням Signal, повідомила в серії публікацій на Mastodon, що push-повідомлення їхнього застосунку «не розкривають того, хто надіслав повідомлення або хто телефонує», і «обробляються повністю на вашому пристрої».

За останні шість місяців 2022 року Google отримала понад 192 000 запитів від урядовців з усього світу на розкриття інформації про користувачів і розкрила інформацію в 79% випадків. У звіті Apple про прозорість сказано, що у першій половині 2022 року Німеччина запитувала найбільше інформації про користувачів із запитами щодо майже 12 000 пристроїв. Від України надійшло всього 2 запити, і Apple відповіла на один, що стосувався надзвичайної ситуації.