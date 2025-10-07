Apple ускладнила пропуск та ігнорування будильника на iPhone

Depositphotos

Apple випустила iOS 26.1 Beta 2 — оновлення, яке приносить новий спосіб взаємодії з будильником на iPhone серед іншого.

Оновлений інтерфейс пропонує кнопку-слайдер для відключення сигналу: тепер користувач має постаратись і провести пальцем далі по екрану, щоб вимкнути будильник повністю, тоді як раніше вистачало одного доторку (іноді випадкового, через що з легкістю можна було й проспати).

Подібний слайдер використовувався на iPhone для розблокування, аж доки Apple не змінила його в iOS 10 2016 року.

iOS 26.1 beta 2 adds “slide to stop” on your lockscreen for alarms pic.twitter.com/mCKKJkGnqc — Aaron (@aaronp613) October 6, 2025

Серед інших оновлень, які пропонує друга бета iOS 26.1: можливість створювати власні тренування в застосунку “Фітнес” та новий перемикач на екрані налаштувань для автоматичного завантаження та встановлення покращень безпеки.

Решта змін є радше візуальними, ніж функціональними — наприклад, змінилося вирівнювання деяких заголовків і зображень у додатку “Налаштування”, назви тек вирівнюються ліворуч, а не по центру під час їх відкриття на головному екрані, а в розділі “Дисплей” відображаються шпалери в стилі iOS 26, а не iOS 18.

Для того, щоб випробувати iOS 26.1 Beta 2 потрібно попередньо зареєструватися на сторінці бета-версій програмного забезпечення Apple, а потім перейти в Налаштування > Загальні > Оновлення програмного забезпечення > Бета-оновлення і дотримуватись інструкцій на екрані, щоб завантажити останню бета-версію на свій iPhone.

