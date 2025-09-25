ЄС лишиться без "передових" функцій iOS 26: Apple анонсує нові затримки, на додачу до живого перекладу

Depositphotos

Схоже, користувачі Apple в ЄС стикнуться з затримками запуску більшості передових функцій iOS 26, на додачу до “живого” перекладу.

Apple каже, що деякі нові функції дуже важко “привести у відповідність до DMA” — нового закону ЄС про цифрові ринки, який, на думку компанії, “створив більше труднощів та ризиків” для її клієнтів в регіоні.

На які функції поширюються обмеження?

Попередньо було відомо про функцію “живого” перекладу, яка дозволяє користувачам AirPods бачити на екрані (або прослуховувати) переклад того, що говорить співрозмовник іноземною мовою. Серед інших: функція iPhone Mirroring, а також показ відвіданих місць та бажаних маршрутів в Apple Maps.

Попри свою постійну опозицію до DMA, Apple стверджує, що “витрачає тисячі годин” в намаганнях знайти шляхи дотримання вимог закону. Хоча список функцій, які затримаються для ЄС, ймовірно, “стане ще довшим”.

“Ми хочемо, щоб наші користувачі в Європі насолоджувалися тими ж інноваціями одночасно з усіма іншими й боремося за те, щоб це стало можливим — навіть коли DMA нас уповільнює. Але це означає, що список затриманих функцій у ЄС, ймовірно, стане довшим. А досвід наших користувачів у ЄС з продуктами Apple ще більше відставатиме”, — із заяви Apple.

Вихід є, якщо добре пошукати

Річ у тім, що правила DMA визначають, що компанії повинні надавати власні програми та функції пристроїв на сторонньому обладнанні. Однак Apple стверджує, що “не знайшла способу” це зробити “без шкоди для безпеки даних та конфіденційності користувачів”.

Хоча варто відзначити, що закони ЄС подіяли на Apple в окремих випадках: до прикладу, в останній бета-версії iOS 26.1 передбачається, що функція “пересилання сповіщень” дозволить сповіщенням iPhone з’являтися на пристроях сторонніх виробників, таких як розумні годинники, що конкурують з Apple Watch. Бета-версія також містить посилання на функцію, яка спростить сполучення iPhone з аксесуарами сторонніх виробників.

Попри те, що занепокоєння Apple щодо конфіденційності користувачів мають цілком зрозуміло підґрунтя, компанія має очевидний фінансовий інтерес: вимоги DMA руйнують її давню тактику лишати споживачів в екосистемі лише її власних продуктів.

Нагадаємо, що у квітні Apple оштрафували на $580 млн через антиконкурентну практику App Store.

Джерело: Apple, The Verge