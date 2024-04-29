Apple в iOS 18 «переробить» вбудовані застосунки для нотаток, пошти та фотографій, — Марк Гурман

Раніше ходили чутки, що «Нотатки» в iOS 18 підтримуватимуть відображення більшої кількості математичних рівнянь і вбудовану опцію для запису голосових нагадувань, однак про оновлення для Пошти, Фото та Фітнесу стало відомо вперше — зі звіту Марка Гурмана з Bloomberg.

Гурман також підтвердив, що Apple планує запустити програму «Калькулятор» для iPadOS 18.

Ось усе, що відомо про оновлення застосунків в iOS 18:

Розумніша Siri: за чутками, iOS 18 включає нові генеративні функції ШІ для Siri, Пошуку Spotlight, Команд, Apple Music, Повідомлень, а також програм Health, Keynote, Numbers, Pages тощо. Очікується, що ці функції працюватимуть на базі великої мовної моделі Apple (LLM) на пристрої, але, як повідомляється, компанія також обговорювала партнерство з такими компаніями, як Google, OpenAI й Baidu.

за чутками, iOS 18 включає нові генеративні функції ШІ для Siri, Пошуку Spotlight, Команд, Apple Music, Повідомлень, а також програм Health, Keynote, Numbers, Pages тощо. Очікується, що ці функції працюватимуть на базі великої мовної моделі Apple (LLM) на пристрої, але, як повідомляється, компанія також обговорювала партнерство з такими компаніями, як Google, OpenAI й Baidu. Налаштування головного екрану: одна зі змін дизайну для iOS 18 — це, ймовірно, більша кількість налаштувань для головного екрану, включно з можливістю розміщувати піктограми програм у будь-якому місці сітки головного екрана.

одна зі змін дизайну для iOS 18 — це, ймовірно, більша кількість налаштувань для головного екрану, включно з можливістю розміщувати піктограми програм у будь-якому місці сітки головного екрана. Покращене надсилання текстових повідомлень для користувачів Android: Apple оголосила, що підтримуватиме кросплатформний стандарт обміну повідомленнями RCS у додатку Messages на iPhone «пізніше» у 2024 році, тож, ймовірно, це буде функція iOS 18. Порівняно з SMS, підтримка RCS покращить досвід обміну повідомленнями між пристроями iOS і Android, дозволяючи надсилати фотографії та відео з вищою роздільною здатністю, підтримуватиме звукові повідомлення, індикатори введення тексту, сповіщення про прочитання, обмін повідомленнями через Wi-Fi тощо.

Apple оголосила, що підтримуватиме кросплатформний стандарт обміну повідомленнями RCS у додатку Messages на iPhone «пізніше» у 2024 році, тож, ймовірно, це буде функція iOS 18. Порівняно з SMS, підтримка RCS покращить досвід обміну повідомленнями між пристроями iOS і Android, дозволяючи надсилати фотографії та відео з вищою роздільною здатністю, підтримуватиме звукові повідомлення, індикатори введення тексту, сповіщення про прочитання, обмін повідомленнями через Wi-Fi тощо. Оновлення Калькулятора: очікується, що iOS 18, iPadOS 18 і macOS 15 отримають оновлену програму «Калькулятор» із кількома новими функціями, включаючи бічну панель зі списком останніх обчислень, покращений інтерфейс для конвертації одиниць, інтеграцію з програмою Notes тощо. Так, це означає, що Apple нарешті зробить свій застосунок Калькулятор доступним для iPad.

очікується, що iOS 18, iPadOS 18 і macOS 15 отримають оновлену програму «Калькулятор» із кількома новими функціями, включаючи бічну панель зі списком останніх обчислень, покращений інтерфейс для конвертації одиниць, інтеграцію з програмою Notes тощо. Так, це означає, що Apple нарешті зробить свій застосунок Калькулятор доступним для iPad. Застосунок Math in Notes: очікується, що з iOS 18 Нотатки отримають підтримку відображення математичних рівнянь, що дозволить користувачам включати більше типів алгебраїчних рівнянь і формул.

очікується, що з iOS 18 Нотатки отримають підтримку відображення математичних рівнянь, що дозволить користувачам включати більше типів алгебраїчних рівнянь і формул. Користувацькі маршрути в Apple Maps: очікується, що в iOS 18 з’являться принаймні дві нові функції Apple Maps, включаючи спеціальні маршрути та топографічні карти. Спеціальні маршрути дозволять користувачам обирати конкретні дороги для подорожей під час навігації, тоді як топографічні карти включають такі деталі, як стежки, контурні лінії, висота та визначні місця для походів та інших видів відпочинку. Apple вже представила топографічні карти на Apple Watch з watchOS 10.

очікується, що в iOS 18 з’являться принаймні дві нові функції Apple Maps, включаючи спеціальні маршрути та топографічні карти. Спеціальні маршрути дозволять користувачам обирати конкретні дороги для подорожей під час навігації, тоді як топографічні карти включають такі деталі, як стежки, контурні лінії, висота та визначні місця для походів та інших видів відпочинку. Apple вже представила топографічні карти на Apple Watch з watchOS 10. Асистент у браузері Safari: ще одна нова генеративна функція штучного інтелекту, яка потенційно з’явиться в iOS 18 — помічник в Safari, але жодних конкретних деталей поки невідомо. Уже існує кілька веббраузерів для iPhone з інструментами штучного інтелекту, такі як Microsoft Edge і його Copilot на основі GPT-4, а також Arc Search, який може підсумовувати вебсторінки.

ще одна нова генеративна функція штучного інтелекту, яка потенційно з’явиться в iOS 18 — помічник в Safari, але жодних конкретних деталей поки невідомо. Уже існує кілька веббраузерів для iPhone з інструментами штучного інтелекту, такі як Microsoft Edge і його Copilot на основі GPT-4, а також Arc Search, який може підсумовувати вебсторінки. AirPods Pro як слуховий апарат: повідомляється, що iOS 18 включатиме так званий «режим слухового апарату» для AirPods Pro, але незрозуміло, чим він відрізнятиметься від існуючої функції Apple Conversation Boost, яка була запущена у 2021 році.

повідомляється, що iOS 18 включатиме так званий «режим слухового апарату» для AirPods Pro, але незрозуміло, чим він відрізнятиметься від існуючої функції Apple Conversation Boost, яка була запущена у 2021 році. CarPlay наступного покоління: на вебсайті Apple повідомляється, що перші автомобілі з CarPlay наступного покоління з’являться у 2024 році, тому платформа може дебютувати разом з iOS 18 пізніше цього року. Однак цілком можливо, що CarPlay наступного покоління також буде сумісним з деякими версіями iOS 17.

на вебсайті Apple повідомляється, що перші автомобілі з CarPlay наступного покоління з’являться у 2024 році, тому платформа може дебютувати разом з iOS 18 пізніше цього року. Однак цілком можливо, що CarPlay наступного покоління також буде сумісним з деякими версіями iOS 17. Freeform Scenes: за чутками, iOS 18 додасть нову опцію «Scenes» до програми для малювання Freeform від Apple. Ця функція дозволить користувачам обирати певні розділи або «сцени» на полотні для полегшення навігації.

Apple анонсує iOS 18 під час виступу на WWDC 10 червня і, ймовірно, широко запустить оновлення у вересні.

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