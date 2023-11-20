RCS — що воно таке і чим відрізняється від SMS та iMessage?

Що таке SMS?

Служба коротких повідомлень (SMS) — один із найпоширеніших протоколів обміну повідомленнями на планеті, який стартував із перших днів розвитку мобільних технологій. У грудні 1992 року Ніл Папворт, на той час інженер у Vodafone, надіслав перше SMS-повідомлення, в якому побажав своєму босу «Щасливого Різдва». На початок 2011 року приблизно 80% усіх користувачів мобільних телефонів у світі — приблизно 3,5 мільярда людей — щомісяця надсилали SMS-повідомлення.

Однак у сучасні часи цей стандарт має помітні недоліки: довжину, обмежену 160 символами, а також відсутність наскрізного шифрування Наскрізне шифрування (англ. end-to-end encryption) — спосіб передачі даних, в якому тільки користувачі, що беруть участь в спілкуванні, мають доступ до повідомлень. та можливості надіслати фото, відео, аудіо чи GIF-файли. Для мультимедіа мобільні телефони вже довгий час послуговуються службою обміну мультимедійними повідомленнями (MMS), яка і сама має певні технічні обмеження, зокрема щодо розміру повідомлення.

Попри те, що SMS здається застарілим в епоху, де панують платформи обміну миттєвими повідомленнями, у нього є одна визначальна перевага: повідомлення маршрутизуються через мобільну мережу вашого оператора, тобто для використання цієї технології не потрібен тарифний план. Тож SMS часто служили запасним варіантом для більш просунутих протоколів, включаючи iMessage.

Що таке RCS?

RCS (абревіатура від Rich Communication Services) — це протокол передавання даних, найчастіше відомий у комерційній реалізації як «Advanced Messaging» та розроблений GSMA GSM Association (також відома як GSMA) — об'єднання мобільних операторів та інших компаній мобільного зв'язку з усього світу. як заміна SMS і MMS нового покоління.

RCS дозволяє користуватися багатьма функціями, які раніше були ексклюзивними для платформ обміну повідомленнями, що надходять із найвищого рівня, як-от WhatsApp.

Наприклад, універсальний профіль RCS включає повну підтримку сповіщень про прочитання та індикаторів набору тексту; підтримує групові чати й дозволяє користувачам надсилати зображення високої роздільної якості, відео та аудіокліпи. Від початку цього року, реалізація RCS від Google також пропонує стандартне наскрізне шифрування (E2EE) як для індивідуальних, так і для групових чатів.

На відміну від SMS-повідомлень, RCS-повідомлення відправляються через мобільний інтернет або Wi-Fi, а SMS функціонує як запасний варіант.

Водночас RCS ніколи не розглядався як заміна або конкурент додаткам обміну миттєвими повідомленнями. За своєю суттю — це протокол зв’язку між операторами мобільного зв’язку та між телефоном і оператором. Щоб скористатися його перевагами, не потрібно реєструватися в новій службі — якщо ваш телефон і оператор підтримують RCS і ви користуєтеся сумісною програмою, як-от Messages від Google, ви можете випробувати усі переваги протоколу (звичайно, за умови, що особа або люди, з якими ви обмінюєтеся повідомленнями, підтримують ті самі вимоги).

Як у все це впишеться iMessage?

Apple анонсувала iMessage у червні 2011 року, за кілька місяців до того, як помер Стів Джобс. На відміну від RCS, iMessage — це власний протокол обміну повідомленнями, який контролюється виключно Apple і доступний (за винятком деяких неофіційних обхідних шляхів) лише на пристроях iPhone, iPad, Apple Watch і Mac.

Починаючи з 2024 року Apple планує інтегрувати підтримку RCS у свій додаток Messages. Однак на цей час ці два протоколи несумісні. Коли власники пристроїв Apple намагаються відправити комусь із телефоном Android текстові повідомлення чи медіафайли, фірмові сині бульбашки змінюють колір на зелений, переходячи у формат стандартних SMS/MMS.

Проблеми з впровадженням RCS

Хоча робота над RCS почалася ще до того, як Apple анонсувала iMessage, у протоколу був один серйозний недолік, який прирікав його на повільне впровадження. RCS — це багатосторонній проєкт із залученням GSMA, комерційної організації, яка представляє інтереси індустрії мобільного зв’язку в цілому. У 2015 році Google взяв більш активну участь у поширенні RCS, придбавши Jibe Mobile. Взявши за основу технологію Jibe, Google фактично забезпечує такий собі «‎клей», який об’єднує екосистему RCS, але протягом тривалого часу компанія погано справлялася зі спрямуванням усіх, хто бере участь у RCS, до спільної мети.

Насправді перші дні RCS були відзначені невдалими стартами, коли деякі оператори, включно з групою, що складається з AT&T, T-Mobile і Verizon, сформували короткотривале спільне підприємство для просування протоколу, перш ніж зрештою приєдналися до Google. Навіть Samsung деякий час сперечалась, перш ніж погодилася зробити Messages від Google програмою для обміну повідомленнями за замовчуванням, яку вона постачає на телефонах у США.

З цієї причини в Apple було мало причин приймати RCS і підігравати конкуренту.

«Я не чув, щоб наші користувачі вимагали цього», — сказав генеральний директор Apple Тім Кук на конференції Code Conference у 2022 році, коли його запитали про обмін повідомленнями RCS. «Купіть своїй мамі iPhone» — його останнє слово з цього приводу.

Але торік Європейський Союз прийняв знаковий Закон про цифрові ринки та послуги (DMA), який вимагав від так званих «гейткіперів» не обмежувати треті сторони щодо взаємодії із власними системами. На початку листопада Google надіслав до Європейської комісії докази того, що iMessage нібито підлягає під дію закону, хоча в Apple це заперечували.

Джерело: Engadget