Apple з iOS 18 додасть «режим слухового апарату» в AirPods Pro, — Марк Гурман

AirPods вже пропонують кілька функцій, пов’язаних зі здоров’ям слуху та доступністю, однак у звіті Марка Гурмана з Bloomberg (через 9to5mac) йдеться про те, що Apple планує розширити можливості своїх навушників новим «режимом слухового апарату».

Гурман зазначає, що AirPods Pro не зазнають жодних апаратних змін у 2024 році, однак отримають новий «режим слухового апарату» разом з виходом iOS 18.

Попередні функції для слуху на AirPods включали Live Listen, яка була запущена в iOS 12 у 2018 році й дозволяла фактично перетворити iPhone на мікрофон, передаючи записане аудіо на навушники. Також у 2021 році Apple представила функцію Conversation Boost, яка посилювала мікрофон, щоб краще чути людину, яка розмовляє поряд.

Тим часом дослідження 2022 року показало, що завдяки деяким функціям для слуху AirPods Pro вже можна порівняти з набагато дорожчими спеціалізованими пристроями. Варто зазначити й те, що два роки тому Управління з продовольства і медикаментів США встановило нові рекомендації, що схвалювали категорію слухових апаратів, доступних для купівлі без рецептів.

Анонс iOS 18 заплановано на червневу конференцію WWDC і, як раніше зазначав Гурман, Apple розглядає його як «одне з найбільших оновлень iOS, якщо не найбільше в історії компанії». Зокрема йшлося про інтеграцію функцій штучного інтелекту в Siri, «Повідомлення», Apple Music, Keynote і Pages тощо. Також, ймовірно, iOS 18 стане схожою на visionOS та отримає прозорі меню.

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