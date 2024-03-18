Марк Гурман: Apple обговорює з Google інтеграцію ШІ-моделі Gemini в iPhone

Також Apple обговорювала перспективи співпраці з авторами ChatGPT — OpenAI.

Марк Гурман з Bloomberg, посилаючись на власні джерела в Apple, пише, що компанія веде перемовини з Google з приводу інтеграції механізму штучного інтелекту Gemini в iPhone. Також Apple розглядала можливості використання великої мовної моделі GPT і провела обговорення з OpenAI.

Apple і Google протягом багатьох років пов’язані пошуковим партнерством — Alphabet платила мільярди виробнику iPhone щороку, аби її пошуковик був заданим в браузері Safari.

Угода наблизить Gemini до мільярдів потенційних користувачів, однак також свідчить про те, що Apple не надто далеко просунулась у розробці власної альтернативи (і цікаво як на угоду відреагують антимонопольні регулятори — поточна співпраця Google з Apple щодо пошуку вже є предметом позову Міністерства юстиції США і критикується в ЄС).

Низку нових можливостей на основі власних моделей штучного інтелекту Apple планує випустити в iOS 18 — однак вони будуть зосереджені на функціях, що працюють на пристроях, а не через хмару. Мова зокрема йде про оновлену Siri та інтеграцію ШІ в «Повідомлення», Apple Music, програми Keynote і Pages тощо.

Ще на початку 2023 року з’явились повідомлення про те, що Apple тестує власну велику мовну модель під кодовою назвою Ajax. Деякі співробітники також випробовували базовий чатбот під назвою Apple GPT. Але, на думку джерел Гурмана, ці технології залишаються гіршими за інструменти Google та інших конкурентів, тому партнерство виглядає кращим варіантом.

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Нещодавно Gemini втрапила у скандал, коли помилково генерувала запити щодо рас людей. Керівник Google Сундар Пічаї назвав так дії «неприйнятними» і наказав тимчасово призупинити генерацію зображень.

Варто також згадати, що гендиректор Apple Тім Кук обіцяв зробити «велике оголошення щодо ШІ» вже цього року. Торік він заявляв, що й сам використовує ChatGPT, але зазначив, що в ньому є «кілька проблем, які потрібно розібрати». Кук казав, що нові функції штучного інтелекту з’являться на платформах Apple на «дуже продуманій основі».

Гурман зазначає, що використання функцій ШІ від іншої компанії також потенційно зменшує рівень відповідальності для Apple.

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