Apple усе-таки повернулася до розробки iPhone SE 4 і оснастить його власним модемом 5G – Мінґ-Чі Куо

За даними аналітика Мінґ-Чі Куо, Apple працює над черговим доступним смартфоном iPhone SE наступного покоління, попри його попередні повідомлення про припинення розробки такого пристрою.

Куо написав у Twitter, що компанія «перезапустила» проєкт. За його словами, iPhone SE 4 буде оснащений OLED-дисплеєм – вперше у бюджетній лінійці компанії – а також модемом 5G, розробленим інженерами Apple, а не традиційним постачальником Qualcomm.

2. The new iPhone SE 4 will equip with Apple’s 5G baseband chip produced by a 4nm process (similar to 5nm) and will only support Sub-6GHz as the current plan.

