Apple усе-таки повернулася до розробки iPhone SE 4 і оснастить його власним модемом 5G – Мінґ-Чі Куо

За даними аналітика Мінґ-Чі Куо, Apple працює над черговим доступним смартфоном iPhone SE наступного покоління, попри його попередні повідомлення про припинення розробки такого пристрою.

Куо написав у Twitter, що компанія «перезапустила» проєкт. За його словами, iPhone SE 4 буде оснащений OLED-дисплеєм – вперше у бюджетній лінійці компанії – а також модемом 5G, розробленим інженерами Apple, а не традиційним постачальником Qualcomm.

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2. The new iPhone SE 4 will equip with Apple’s 5G baseband chip produced by a 4nm process (similar to 5nm) and will only support Sub-6GHz as the current plan. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023

Мінґ-Чі Куо прогнозує, що iPhone SE 4 буде більш менш «незначною модифікацією 6,1-дюймового iPhone 14». Пристрій буде запущено у виробництво на початку 2024 року і надійде на ринок пізніше того ж року. Незрозуміло, чи будуть у телефону деякі преміальні функції iPhone 14, такі як Emergency SOS через супутник, Face ID та система з двома камерами та нічним режимом, яких зараз немає в iPhone SE третього покоління 2022 року.

Однак Куо зазначає, що Apple доведеться «подолати технічні перешкоди, пов’язані з mmWave та супутниковим зв’язком», перш ніж вона зможе перевести свої основні смартфони на модеми власної розробки. Він додає, що може знадобитися одне чи два покоління, щоб власні модеми Apple потрапили на її флагманські телефони. Куо передбачає, що власні модеми почнуть з’являтися в Apple Watch і iPad, якщо все піде добре.

Джерело: The Verge