Apple випустила "пак" оновлень для iOS: сумісність з AirTag 2, приховане місцезнаходження та відродження iPhone 5s

Вийшли iOS 26.2.1, iOS 12.5.8 та iOS 26.3 Beta 3

Протягом останніх кількох годин Apple просто закидала власників iPhone оновленнями: iOS 26.2.1 приносить підтримку нового AirTag, бета для розробників натякає на цікаві функції конфіденційності, а iOS 12.5.8 подовжує життя iPhone 5s.





iOS 12.5.8

Рідкісний патч iOS 12 продовжує термін життя iPhone 5s та iPhone 6 до січня 2027 року.

Фактично Apple просто оновлює сертифікат, необхідний для роботи таких функцій, як iMessage, FaceTime та протоколів активації пристроїв.

iOS 26.2.1

Одразу після запуску нового покоління AirTag Apple випустила оновлення iOS 26.2.1, яке забезпечує підтримку пристрою поряд з загальними виправленнями помилок.

Це перше оновлення трекера речей за останні 5 років, яке серед іншого принесло новий чип Bluetooth, що збільшує радіус дії та чип Ultra Wideband, як в iPhone 17 та iPhone Air, який покращив точне визначення відстані на 50% порівняно з першим поколінням. Окрім цього AirTag отримав удвічі гучніший динамік з оновленим звуком, тож тепер сигнал пристрою буде чутним на 50% більшій відстані, ніж в попередника.





iOS 26.3 Beta 3 (для розробників)

Обмеження точного місцезнаходження

Мова йде про обмеження видимості користувача пристрою для оператора лише районом, без згадки вулиці. На початку її підтримуватимуть лише Telekom (Німеччина), EE та BT (Велика Британія), Boost Mobile (США), а також AIS і True (Таїланд). Функція працює лише з пристроями, оснащеними спеціалізованими модемами C1 або C1X.

Спрощений перехід з iPhone на пристрій з Android

iOS 26.3 пропонує довгоочікувану спрощену зміну налаштувань для переходу з iPhone на пристрій Android, яку раніше також виявили у збірці Android Canary 2512 для Pixel.

Детальний розбір APK показав, що функція активується під час процесу налаштування пристрою та дозволяє безперешкодно переносити ваші особисті файли, які включають:

Фото та відео

MP3 та аудіофайли

Контакти

SMS, RCS-повідомлення та iMessages, зокрема ті, що містять медіа

Документи та завантаження

Записи в календарі

Безплатні застосунки, що сумісні з Google Play

Історія чатів WhatsApp

Голосові нотатки

Нотатки

Історія дзвінків

Макет програми на головному екрані та власні шпалери

Налаштування пристрою: сигналізація, збережені SSID Wi-Fi, розмір шрифту, налаштування часу очікування екрана тощо.

Що не буде перенесено: покупки в програмах, паролі Wi-Fi, закладки Safari, платні та недоступні в Google Play програми, музика із захистом DRM, а також деякі дані з програм.

Apple в iOS 26.3 нарешті переносить реалізацію цієї функції на стандартний робочий стіл, надаючи можливість розпочати передачу за допомогою QR-коду або ідентифікатора сеансу.

Сповіщення на сторонніх пристроях

Завдяки зусиллям антимонопольних органів ЄС, iOS 26.3 нарешті надає можливість транслювати вхідні сповіщення з iPhone на сторонні носимі пристрої, як от смартгодинники.

Користувачі iPhone зможуть контролювати дозволи кожної з програм. Функція працює лише з одним пристроєм одночасно, а це значить, що ваш Apple Watch не отримуватиме сповіщення, якщо ви активуєте її для іншого носимого пристрою.

watchOS 26.2.1

Це оновлення забезпечує сумісність із функцією Precision Finding від нового AirTag, яка дозволяє користувачам Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 або пізніших варіантів, включаючи Series 11, отримувати тактильний та візуальний зворотний зв’язок із відстежуваним об’єктом без використання iPhone.

Так само доступні треті бета-версії для розробників iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 та visionOS 26.3.





