Apple повинна забезпечити підтримку сторонніх годинників та навушників у наступні 6 місяців, — розпорядження ЄС

Протягом наступних 6 місяців Єврокомісія та Apple аналізуватимуть, що потрібно зробити для покращення взаємодії сторонніх пристроїв з iOS.

Відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA), Apple зобов’язана надавати третім сторонам «безплатну та ефективну взаємодію» з апаратними та програмними функціями iOS та iPadOS — а нове провадження передбачає інструктування та перевірку зі сторони Єврокомісії протягом наступних 6 місяців.

В ході першої специфікації, Єврокомісія розгляне, як операційна система iOS від Apple забезпечує взаємодію з навушниками, розумними годинниками та гарнітурами віртуальної реальності, зокрема щодо таких функцій, як сповіщення та з’єднання пристроїв.

Друга специфікація передбачає перевірку того, як Apple обробляє запити на сумісність від сторонніх розробників, які хочуть перенести свої продукти на пристрої iOS і iPadOS. У заяві для Bloomberg компанія заявила, що «вже запровадила безпечні способи для розробників, а підрив створеного системного захисту поставить під загрозу європейських споживачів».

Apple must provide free and effective interoperability to third-party developers and businesses with hardware and software features controlled by iOS and iPadOS.

Today, we’ve initiated two specification proceedings to assist Apple in complying with its interoperability… pic.twitter.com/wWPouytXdF

— European Commission (@EU_Commission) September 19, 2024