AppLovin запропонувала придбати засіб розробки ігор Unity за $20 млрд

Компанія AppLovin, що займається технологіями мобільних застосунків, зробила розробнику популярного ігрового рушія Unity Technologies пропозицію щодо придбання.

Unity – популярне середовище розробки комп’ютерних ігор, випущене у 2005 році. Тисячі ігор на Unity працюють більш як на 25 різних апаратних платформах. Програма має зручний візуальний інтерфейс та широкий вибір інструментів розробки. Unity можна користуватися безоплатно, якщо прибуток від створеної гри не перевищуватиме 100 000 доларів на рік.

Потенційний покупець пропонує придбати акції компанії по 58,85 долара за штуку. Ця ціна є на 18% вищою від вартості акцій Unity за підсумками понеділка і на 48% вищою від їхньої вартості станом на 12 липня.

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Якщо угода відбудеться, акціонери Unity отримають близько 55% акцій об’єднаної компанії, що будуть випущені в обіг. Загальна вартість угоди складає близько 20 млрд доларів.

Генеральний директор AppLovin Адам Форугі вважає, що об’єднана компанія отримає величезний потенціал зростання і до кінця 2024 року принесе прибуток у розмірі понад 3 млрд. Рада директорів буде реорганізована у спосіб, що дозволить Unity призначати більшість її членів відповідно до своїх економічних інтересів.

Компанія AppLovin була заснована у 2012 році та працювала в непублічному режимі до 2014 року. Вона займається продажем та монетизацією застосунків сторонніх розробників, аналізом ринку, а також керує видавцем мобільних ігор Lion Studios.

Чергове велике злиття продовжить серію угод, що консолідують ігровий ринок. Наприкінці 2020 року Microsoft погодилася купити ZeniMax за 7,5 млрд доларів, а у січні 2021 року Take-Two Interactive придбала розробника Zynga за 12,7 млрд. За тиждень Microsoft анонсувала придбання Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів, у відповідь на що Sony викупила Bungie за 3,6 млрд. Регулятори США та Великої Британії наразі вивчають заплановану Microsoft угоду з Blizzard на предмет порушення антимонопольного законодавства та юридичних практик, що склалися.

Команда ігрушія ігор Unity активно підтримує Україну під час війни та надає гуманітарну допомогу.

Источник: TechSpot