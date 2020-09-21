Microsoft покупает за $7,5 млрд компанию ZeniMax, которой принадлежат геймстудии Bethesda, id Software, Arkane Studios и др. (Doom, Quake, Fallout, Wolfenstein, The Elder Scrolls)

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Компания Microsoft официально объявила о приобретении компании ZeniMax Media, которой принадлежит целый ряд известных геймстудий, включая Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios. Эти разработчики (порядка 2300 сотрудников по всему миру) известны по таким франшизам, как Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake, Starfield и др.

Таким образом Microsoft заметно усиливает свои позиции в преддверии выхода на рынок консолей нового поколения Xbox, в компании уже объявили, что текущие и будущие разработки вышеперечисленных компаний пополнят библиотеку подписочного игрового сервиса Xbox Game Pass для консолей и ПК. В свою очередь Bethesda и другие студии получат доступ к финансовым ресурсам, которые позволят более быстро и качественно работать над будущими играми.

«Главное, что мы остаемся Bethesda. Мы по-прежнему работаем над теми же играми, что и вчера, созданными теми же студиями, с которыми мы работали годами, и эти игры будут тоже изданы нами.

За новое приобретение Microsoft заплатит $7,5 млрд наличными, сделку собираются окончательно завершить во второй половине следующего года после утверждения регулирующими органами.

Интересно, что две студии ZeniMax Media в данный момент работают над эксклюзивами для конкурирующей консоли Sony Playstation 5 — это Tango Gameworks (Ghostwire: Tokyo) и Arkane (Deathloop). По всей видимости разработчики закончат игры в рамках существующих договоренностей, но вряд ли будут работать над эксклюзивами для PS5 в будущем.

Напомним, что предзаказы на новые консоли Microsoft открываются уже завтра, 22 сентября, а продажи начнутся 10 ноября. Рекомендованные розничные цены для Европы — 299 евро и 499 евро за младшую (бездисковую) модель Xbox Series S и старшую модель Xbox Series X соответственно (в США цены такие же, но в долларах).

Источник: Microsoft, Bethesda