Архітектор консолей Sony PlayStation Масаясу Іто йде у відставку після 36 років роботи у компанії

Виконавчий віцепрезидент Sony Interactive Entertainment, відповідальний за PlayStation та інші ігрові ініціативи Sony, архітектор апаратного забезпечення консолей PlayStation, Масаясу Іто йде на пенсію з 1 жовтня.

Іто приєднався до токійської компанії у 1986 році та працював над аудіосистемами для автомобілів, а в 2000 перейшов у підрозділ консолей. Під час роботи у групі PlayStation Іто керував розробкою PlayStation 4, яка була продана тиражем понад 117 мільйонів одиниць, та PlayStation 5 – приставки останнього покоління. Він допоміг вивести на ринок модернізовану PS4 Pro, додавши покращену графіку та сумісність.

З моменту свого дебюту у листопаді 2020 року PlayStation 5 страждає від проблем з ланцюжком постачань та логістикою. Перед запуском Іто написав у блозі PlayStation про проблеми розробки консолі в умовах пандемії. Частина первинних труднощів у виробленні достатньої кількості пристроїв була пов’язана з амбітним індивідуальним дизайном консолі Sony та її компонентів, що призвело до проблем із випуском продукції для постачальника мікросхем AMD.

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«Наша команда цінує добре продуману, гарно спроектовану архітектуру», — писав Іто про інженерну філософію Sony у своєму блозі. «Внутрішній устрій консолі видається охайним та акуратним».

Джерело: Bloomberg