ASML передає Intel першу систему літографії High NA вартістю понад $300 млн

Голландський виробник напівпровідникового обладнання ASML заявив про постачання корпорації Intel першої зі своїх нових систем літографії в екстремальному ультрафіолеті High NA.

Як очікується, нові машини допоможуть виробникам виготовляти менші за розміром та швидші напівпровідникові чипи. Вартість кожної такої системи становить понад $300 млн.

ASML опублікувала в соціальній мережі X (раніше Twitter) зображення одного сегмента машини, що вирушає з її штаб-квартири у Вельдховені, Нідерланди. Устаткування постачається у захисному контейнері, пов’язаному червоною стрічкою.

A decade of groundbreaking science and systems engineering deserves a bow! 🎀 We're excited and proud to ship our first High NA EUV system to @intel. ✈️🌎 pic.twitter.com/wtVn4fmq9D

— ASML (@ASMLcompany) December 21, 2023