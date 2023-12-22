Новини Пристрої 22.12.2023 о 17:13 comment views icon

ASML передає Intel першу систему літографії High NA вартістю понад $300 млн

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Вадим Карпусь

Автор новин

Голландський виробник напівпровідникового обладнання ASML заявив про постачання корпорації Intel першої зі своїх нових систем літографії в екстремальному ультрафіолеті High NA.

Як очікується, нові машини допоможуть виробникам виготовляти менші за розміром та швидші напівпровідникові чипи. Вартість кожної такої системи становить понад $300 млн.

ASML опублікувала в соціальній мережі X (раніше Twitter) зображення одного сегмента машини, що вирушає з її штаб-квартири у Вельдховені, Нідерланди. Устаткування постачається у захисному контейнері, пов’язаному червоною стрічкою.

Як повідомляють обізнані джерела, обладнання відправляється на завод Intel D1X в Орегоні. D1X – це фабрика, де Intel розробляє та вдосконалює свої майбутні виробничі технології. Представники Intel та ASML не прокоментували призначення системи.

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«Ми раді і пишаємося тим, що поставляємо нашу першу систему High NA EUV компанії Intel», ─ йдеться у заяві ASML.

ASML є домінуючим виробником ринку устаткування літографії — машин, які використовують лазери до створення схем чипів. Машини High NA, які у зібраному вигляді будуть більшими за вантажівку, поставляються у 250 окремих ящиках, включаючи 13 великих контейнерів. Очікується, що вони будуть використовуватись у комерційному виробництві чипів, починаючи з 2026 чи 2027 року.

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Intel замовила перші пілотні машини High NA у 2022 році. Серед інших виробників чипів, які замовили ці машини ─ TSMC, Samsung, SK Hynix і Micron.

Джерело: reuters

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