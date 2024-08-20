Астрофізики знайшли можливе джерело «іншопланетного» сигналу «Вау!» 1977 року

Надзвичайно інтенсивний «іншопланетний» радіосигнал «Вау!», помічений обсерваторією Big Ear в Огайо, США, 15 серпня 1977 року може мати природне пояснення, хоча й екзотичне.

Сигнал був настільки унікальним, що спонукав астронома Джеррі Емана обвести його на роздруківці та написати поряд слово «Вау!». Відтоді загадковий сигнал спантеличує вчених, які намагаються визначити його джерело. Новий проєкт, присвячений розкриттю цієї таємниці, схоже, знайшов пояснення.

Використовуючи архівні дані з обсерваторії Аресібо в Пуерто-Рико, Arecibo Wow! Project (AWOW) виявив схожі дані. На думку учасників, радіосигнал 47-річної давнини був результатом рідкісної події, яка спричинила надзвичайно яскраве випромінювання величезної хмари водню. Стаття з результатами дослідження незабаром буде подана на рецензування, йдеться на сайті проєкту.

Абель Мендес, ад’юнкт-професор фізики та астробіології в Університеті Пуерто-Рико, який очолює дослідження, каже, що лише почав ґрунтовно цікавитися сигналом «Вау!»: «Мушу зізнатися, «Вау!»-сигнал для мене та для багатьох астрономів був чимось на зразок випадковості. Тому я ніколи не звертав на це уваги».

Сигнал привернув стільки уваги через свій відносно вузький діапазон (вузька смуга поблизу лінії водню 1420 МГц). При цьому він тривав 72 секунди та був надзвичайно інтенсивним. Обмежена частота у поєднанні з надзвичайною інтенсивністю привели до припущення, що це був штучний сигнал можливої позаземної цивілізації.

Дослідники AWOW хотіли знайти більше подібних сигналів у даних Аресібо з 2017 по 2020 рік. Вони виявили такі сигнали, але меншої інтенсивності. Сигнали надходили з міжзоряних хмар холодного водню (HI). Мендес та команда вважають, що сигнал «Вау!» має таку ж природу. Його підвищена інтенсивність могла стати результатом раптового опромінення хмари потужним короткотерміновим джерелом, схожим на магнетар. Це тип нейтронної зірки з надзвичайно сильними магнітними полями, які можуть збуджувати атоми в хмарах водню та викликати їхнє незвичайне випромінення.

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«Це рідкість. Яка ймовірність того, що магнетар знаходиться прямо за однією з цих хмар і має достатньо сильне випромінювання, щоб збудити цю хмару, а при тому хтось одночасно шукав сигнал в цьому напрямку?», — каже Мендес.

Команда AWOW вестиме подальші спостереження за допомогою Дуже Великого Телескопа в Чилі, щоб визначити конкретні хмари за сигналами, знайденими в архівних даних.

Джерело: Gizmodo