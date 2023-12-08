Астронавти МКС нарешті знайшли втрачений помідор, який пробув у космосі 8 місяців

Довгий час астронавти думали, що овоч з місцевого мініврожаю тишком-нишком з’їв їхній колега.

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Залишки крихітного помідора, втраченого астронавтом NASA Френком Рубіо після збору врожаю, вирощеного поза Землею в березні, знайшлися на Міжнародній космічній станції (МКС) через вісім місяців.

«Нашого хорошого друга Френка Рубіо, який вже повернувся додому, звинувачували протягом тривалого часу в тому, що він з’їв помідор. Але ми можемо його виправдати. Ми знайшли помідор», — сказала під час прямої трансляції астронавт NASA Жасмін Могбелі.

2,5-сантиметровий помідор Red Robin — результат експерименту Veg-05 з вирощування овочів у космосі. Кожен астронавт МКС отримав по власному зразку, однак помідор Рубіо вислизнув в нього з рук, перш ніж він встиг відкусити хоч шматочок.

Про зниклий помідор вперше публічно розповіли 13 вересня, коли Рубіо святкував рекордний рік на орбіті для астронавта США (через проблеми з російським космічним кораблем «союз», які подвоїли попередньо очікуваний шестимісячний термін перебування).

«Я витратив стільки годин на його пошуки», — жартував Рубіо під час прямої трансляції з МКС у вересні.

Для справедливості слід зазначати, що МКС більша за будинок із шістьма спальнями й в умовах мікрогравітації речі можуть легко заплисти в несподівані кути. За 25 років станція заповнилась різноманітною технікою, тож втратити слід окремих маленьких предметів цілком можливо.

Журналісти запитали Рубіо про втрачений помідор 13 жовтня, приблизно через два тижні після того, як він благополучно повернувся додому після 371 дня в космосі. Той пожартував, що так і не знайшов його, попри те, що витратив «18-20 годин свого власного часу на пошуки».

«Ви знаєте, вологість там близько 17%. Ймовірно, він висох настільки, що ми не розібрались, що то було і викинули його у сміття», — додав Рубіо, сміючись. «Сподіваюся, хтось колись його знайде: це маленька, зморщена річ».

Джерело: Space.com