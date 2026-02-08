tradfi
Астрономи-аматори перехопили сигнал Voyager 1 з відстані у 25 млрд км

Андрій Шадрін

Астрономи-аматори перехопили сигнал Voyager 1 з відстані у 25 млрд км
Аматорським астрономам вдалося зафіксували сигнал від космічного апарата Voyager 1 за 15 мільярдів миль. Voyager зараз перебуває на відстані понад 170 астрономічних одиниць від Землі, але його сигнал все ж змогли прийняти.


Астрономи-аматори, використовуючи радіообсерваторію Двінгелоо на північному сході Нідерландів, зафіксували сигнал від космічного апарата NASA Voyager 1, що знаходиться більш ніж за 25 мільярдів кілометрів. Зонди Voyager, запущені у 1977 році, показали разючі результати протягом майже півстоліття, пролітаючи повз різні планетні тіла та вивчаючи їх, перш ніж продовжити шлях до зовнішніх меж Сонячної системи. Voyager 1, перший із двох запущених апаратів, зараз знаходиться на відстані 171 астрономічної одиниці (AU) від Землі, де 1 AU — середня відстань від Землі до Сонця.

Voyager 1 said hello from 170 AU, yesterday
byu/Busy_Yesterday9455 inspaceporn


13 листопада цього року Voyager 1 має досягти нового рубежу для людства — вперше об’єкт, створений людиною, перебуватиме на відстані повного світлового дня від Землі. Коли це станеться, спілкування з апаратом із Землі буде можливе лише з урахуванням повного добового часу проходження сигналу.

Астрономи-аматори перехопили сигнал Voyager 1 з відстані у 25 млрд км
Блідо-блакитна крапка: найвіддаленіше зображення Землі, яке ми маємо, зроблене космічним апаратом Voyager 1/ Фото: NASA.

Хоч зонди є великим успіхом, вони починають показувати ознаки зношення. Скорочення запасів палива вплинуло на роботу, через що NASA довелося вимкнути наукові прилади, щоб підтримати роботу решти апарату. Також були декілька збоїв: Voyager 1 на деякий час передавав спотворений сигнал з нулями та одиницями через пошкоджену пам’ять, а потім повністю вимкнув головний передавач. Останню проблему вирішили в жовтні 2024 року, тимчасово переключившись на передавач, який не використовувався з 1981 року. Відтоді комунікація з віковим апаратом була стабільною, а Deep Space Network NASA регулярно отримує дані з обох зондів. Це непросте завдання з огляду на відстані.

“Антени повинні зафіксувати інформацію від Voyager із сигналу настільки слабкого, що потужність, що досягає антени, становить лише 10 у степені -16 ват (1 частина на 10 квадрильйонів). Сучасний електронний цифровий годинник працює на потужності в 20 мільярдів разів більшій за цей крихітний рівень”, — пояснюють у NASA.

Вражає, що група Amateur Radio in Space (AMSAT), використовуючи радіотелескоп Двінгелоо, змогла зафіксувати Voyager 1. Ця група вже фіксувала апарат у 2006 році, коли він був лише на відстані 14,7 мільярдів кілометрів (9,1 мільярда миль).

“За всі ці роки Voyager пройшов величезну відстань. Тож сигнал зараз значно слабший, ніж був раніше”, — пояснив Томас Телькамп, активний волонтер історичного радіотелескопа Двінгелоо, на симпозіумі AMSAT.

Не маючи ресурсів NASA, аматорам, які намагаються зафіксувати Voyager, доводиться працювати важче — це робить їхнє досягнення ще більш вражаючим.

“Оскільки телескоп Двінгелоо спочатку призначався для спостережень на нижчих частотах, ніж 8,4 ГГц телеметрії Voyager 1, довелося встановити нову антену. На цих вищих частотах сітка дзеркала менш відбивна, що ускладнює приймання слабких сигналів”, — пояснює C.A. Muller Radio Astronomy Station (CAMRAS) у блозі після попереднього виявлення у 2024 році.

Попри те, що телескоп значно менший за ті, що входять до Deep Space Network NASA, команді вдалося отримати сигнал, зробивши його одним із небагатьох телескопів на Землі, що отримували комунікацію від Voyager 1.

Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
Огляд Blackview MEGA 12: захищений стильний планшет з комплектом "все включено"

“Щоб знайти дуже слабкий носійний сигнал серед шуму, ми використовували орбітальні передбачення Voyager 1, щоб скоригувати ефект Доплера, спричинений рухом Землі та Voyager 1. Завдяки цьому сигнал можна було спостерігати наживо у залі телескопа. Пізніший аналіз підтвердив, що ефект Доплера відповідає Voyager 1”, — каже команда астрономів.

На жаль, місія апарату поступово добігає кінця. Через вичерпання палива очікується, що Voyager 1 назавжди вимкнеться на початку 2030-х років, що зробить його виявлення — як аматорами, так і NASA — практично неможливим після цього часу.

Джерело: IFLScience.com

