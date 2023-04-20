Космічний «зародок». Астрономи знайшли протопланету – лише третю за всю історію спостережень

Ті, хто стежить за науковими новинами, ймовірно, бачили чимало повідомлень про відкриття екзопланет, чорних дір і галактик, однак протопланета – це рідкісна знахідка для астрономів.

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Протопланета – це, по суті, зародок майбутньої планети, який перебуває на ранніх стадіях формування. Він з’являється у протопланетному диску (інша назва – проплід) – диску щільного газу та пилу, який потроху об’єднується в систему планет під дією сил тяжіння. Вчені вважають, що подібний оточував наше Сонце, до того як сформувались нині відомі нам планети в Сонячній системі, включно з Землею.

Астрономи кілька років спостерігали за зіркою HD 169142, оскільки помітили, що вона оточена таким протопланетним диском. Згодом у ньому побачили «прогалину‎», що підтвердило теорії вчених щодо ймовірного формування майбутньої планети в регіоні.

Подальші спостереження за допомогою приладу Very Large Telescope (VLT) Європейської південної обсерваторії виявили об’єкт, який рухається через цю прогалину зі швидкістю, з якою могла б рухатись планета на такій відстані від зірки – тож вчені отримали підтвердження того, що це протопланета. Об’єкт також оточений пилом, який надалі може об’єднуватися в його супутники.

Планета, позначена як HD 169142b – це газовий гігант, маса якого приблизно втричі перевищує масу Юпітера. Вона обертається на відстані 37 а. о. від своєї зірки – тобто це у 37 разів більше, ніж відстань між Землею та Сонцем (≈149,6 млн км). Період обертання HD 169142b навколо зірки складає приблизно 166 років. Сама система розташована за 371 світловий рік від Землі – практично в тому ж районі, що й Сонячна система в космологічному плані.

Дві інші підтверджені протопланети — PDS 70b і PDS 70c, відкриті у 2018 році, знаходяться приблизно за 369 світлових років від Землі. Це газові гіганти, як і HD 169142b, і вони також мають в кілька разів більшу масу, ніж у Юпітера.

Подібні відкриття допоможуть вченим краще зрозуміти, як утворюються планети, схожі на Юпітер. Нагадаємо, що кілька днів тому Європейська космічна агенція запустила зонд JUICE, який шукатиме мікробне життя в підкрижаних океанах супутників планети.

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Джерело: Techspot