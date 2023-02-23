Телескоп Джеймса Вебба знайшов давні галактики, яких в теорії не мало б існувати. Їх вік — понад 13 млрд років

Телескоп Джеймса Вебба, що розпочав роботу минулого року, дає нам чіткіші зображення небесних об’єктів, виявляє їх приховані особливості та, схоже, може повністю змінити наше сьогоднішнє розуміння космосу. Досліджуючи знімки Вебба, зроблені поблизу Великої Ведмедиці, вчені знайшли 6 потенційних галактик, які, ймовірно, утворилися лише через 500-700 млн років після Великого вибуху.

Але дивними їх робить не поважний вік, а кількість зірок. Згідно з поточною космологічною теорією вони просто не повинні існувати — оскільки в той час не було достатньо матерії, щоб галактики утворювали стільки зірок, скільки є в нашому Чумацькому Шляху сьогодні.

На зображеннях Вебба зафіксовано кілька нечітких, але дуже яскравих точок світла, які інструменти позначили червоним — що вказує на те, що вони дуже старі.

«Ми вперше зазирнули в дуже ранній Всесвіт і не мали жодного уявлення, що збираємося знайти. А побачили щось настільки несподіване, що насправді створює проблеми для науки. Це ставить під сумнів всю картину раннього формування галактик», – сказав Джоэл Лея, один з авторів дослідження.

Раніше Джеймс Вебб фіксував ще старіші галактики, які утворилися приблизно через 350 мільйонів років після Великого вибуху. Але вони крихітні та не претендували на заперечення наших знань з астрофізики.

Вік та розміри цих шести галактик говорять про те, що після Великого вибуху вони щороку формували сотні зірок. (Для порівняння, Чумацький Шлях утворює лише одну-дві нові зірки щороку). Крім того, ці потенційні галактики приблизно в 30 разів компактніші за нашу.

Вчені визнають, що існує ймовірність того, що нечіткі червоні точки, які вони бачили, є чимось іншим, наприклад слабкими квазарами або надмасивними чорними дірами. Об’єкти також можуть не відповідати прогнозованим розмірам. Команда вчених згодом отримає додаткові дані та перевірить свої висновки за допомогою спектроскопії. Тож, на офіційне підтвердження можна очікувати не раніше наступного року.

Джерело: Engadget