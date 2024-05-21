ASUS анонсувала Vivobook S 15 (S5507) — свій перший PC Copilot+ на Snapdragon X за ціною від $1299

Asus каже, що чип на базі Arm не лише покращить кілька поточних функцій Vivobook, а й дозволить новим програмам та робочим навантаженням на основі ШІ «літати» з потужністю нейронної обробки 45 TOPS.

Новий Asus Vivobook S 15 (S5507) — перший PC Copilot+ від компанії — матиме той самий OLED-дисплей, що й попереднє покоління з Intel (15,6 дюйма, 16:9, 2880 x 1620, частота оновлення 120 Гц і максимальна яскравість HDR 600 ніт), але ця конкретна версія матиме тонші корпус і рамки дисплея.

S 15 можна конфігурувати з 12-ядерним процесором Snapdragon X Elite або 10-ядерним процесором X Plus, хоча чип Elite буде базовою версією — з повільнішим вбудованим графічним процесором і без двоядерного прискорення.

Обидві конфігурації S 15 отримають до 32 ГБ ОЗУ та 1 ТБ накопичувача PCIe 4.0 SSD, а також два порти USB-A, два порти USB 4.0 Type-C, один HDMI 2.1, комбінований роз’єм для аудіо/мікрофона та пристрій для читання карток microSD. Також є Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.

Vivobook S 15 — це перший пристрій Asus із фірмовою програмою StoryCube, яка використовує ШІ для сортування, редагування, керування та експорту фотографій і відеофайлів у форматі RAW. Asus також стверджує, що потужність NPU Snapdragon пришвидшить інші робочі навантаження ШІ в програмах, таких як Windows Studio Effects і Cocreator.

Asus орієнтує свої комп’ютери Vivobook на цифрових художників, графічних дизайнерів та інших візуальних творців як бюджетну альтернативу серії ProArt. Деякі Vivobook Pro мають автономні графічні процесори, але більшість ноутбуків використовують інтегровану графіку.

Онлайн-курс "Комунікаційний менеджер" від Skvot. Ви отримаєте скіли комунікації, сформуєте CV та розробите власну one page strategy. Для своєї карʼєри та успішного масштабування бренду. Програма курсу і реєстрація

Asus Vivobook S 15 із Snapdragon X Elite вже доступний для попереднього замовлення в деяких роздрібних продавців, але не буде доставлений раніше 18 червня. Версія з 32 ГБ ОЗУ та накопичувачем 1 ТБ буде доступна за $1399, тоді як версія 16 ГБ/1 ТБ обійдеться у $1299. Модель зі Snapdragon X Plus надійде пізніше цього року, але інформації про вартість ще немає.

Ось характеристики, які компанія надала в пресрелізі:

ASUS Vivobook S 15 (S5507) Апаратна платформа Qualcomm® Snapdragon® X Elite

Qualcomm® Snapdragon® X Plus Процесор До Qualcomm® Oryon™ Нейронний процесор (NPU) До Qualcomm® Hexagon™ (45 TOPS, окремий NPU) Відеокарта До Qualcomm® Adreno™ Дисплей 15,6” дисплей ASUS Lumina OLED, 16:9 (2880 x 1620), 120 Гц, тонкі рамки з трьох сторін (NanoEdge), займає 89% панелі, час відгуку 0,2 мс, 100% DCI-P3, сертифікація DisplayHDR™ True Black 600, середнє значення Delta-E < 1, пікова яскравість 600 кд/м2 Корпус Матеріали: Металева кришка Колір: Сріблястий (Cool Silver) Операційна система Windows 11 Home / Pro Оперативна пам’ять До 32 ГБ, LPDDR5X 8448 МГц Накопичувачі SSD до 1 ТБ, PCIe® 4.0 Інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11ax, два діапазони) Qualcomm® FastConnect™ 7800

Bluetooth® 5.4 Камера Камера Full HD з ІЧ-сенсором ASUS AiSense з підтримкою ефектів Windows Studio, ASUS Adaptive Dimming, ASUS Adaptive Lock Порти 2 x USB4® 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI® 2.1, TMDS 1 x комбінований аудіороз’єм 1 x слот MicroSD Клавіатура Однозонне регульоване RGB-підсвічування, клавіатура ASUS ErgoSense з окремою клавішею Copilot і гарячою клавішею Emoji Усунення шумів Тачпад ASUS ErgoSense Підтримка «розумних» жестів

Технологія Silent Touchpad Звук Dolby Atmos® Сертифікація Harman Kardon Інтелектуальний підсилювач ASUS Audio Booster Акумулятор 70 Вт·год, до 18 годин роботи від акумулятора 2 Блок живлення 90 Вт·год Розміри 352,6 x 227 x 14,7 ~ 15,9 мм Маса 1,42 кг (залежно від технічних характеристик конкретної конфігурації)

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.