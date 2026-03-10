Новини IT-бізнес 10.03.2026 comment views icon

Забудьте про бюджетні ноутбуки: Аналітики прогнозують зростання вартості на 40%

За даними аналітиків TrendForce, вартість ноутбуків загального споживчого сегмента ось-ось зросте на 40%.


Ціни зростають й зараз на тлі підвищення вартості DRAM та SSD-накопичувачів. У TrendForce прогнозують здорожчання лептопів у разі збереження нинішньої кризи. Аналітики попереджають, що підвищення ціни на ці компоненти провокує здорожчання ноутбуків масового сегмента за ціною близько $900 на 30%, а з урахуванням зростання цін на процесори загальне підвищення може скласти всі 40%.

Зростання вартості комплектуючих у ціні ноутбука / TrendForce

Таким чином частка процесор-пам’ять, яка у ціні ноутбука зазвичай складає близько 45%, може зрости до 58%. У той час як на комбінацію ОЗП+процесор+SSD припадає майже 45% вартості комплектуючих ноутбука, на комбінацію ОЗП-SSD припадає лише близько 15%. За даними TrendForce, наразі виробники ноутбуків стикаються з невизначеністю через зростання цін на ці компоненти. Вони намагаються спланувати стратегії закупівель та керувати загальними витратами на комплектуючі для майбутніх моделей. 

Зростання цін спостерігається вже в першому кварталі цього року і воно, скоріш за все, триватиме. За попередньою інформацією,  Intel підвищила ціни на процесори початкового рівня та попередніх поколінь більш ніж на 15%. Ціни на ноутбуки середнього сегмента у наступному кварталі, ймовірно, зростуть ще більше. В цілому проблеми для покупців та виробників створюють не тільки дефіцит пам’яті та SSD, а й дефіцит поставок процесорів та зростання цін, що вже призвело до здорожчання вартості ПК. 


Раніше ми писали, що у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з вартістю RTX 5070. Раніше аналітики Gartner спрогнозували, що ринок бюджетних ПК повністю зникне до 2028 року.

Криза пам’яті: експерти спрогнозували терміни її завершення

Джерело: wccftech; TrendForce

