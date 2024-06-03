ASUS показала ноутбуки на базі CPU AMD Ryzen AI 300 та GPU NVIDIA RTX. І ще кілька моделей з чипами Intel Core Ultra 200V та Qualcomm

Компанія ASUS привезла на виставку Computex 2024 кілька нових ноутбуків. Деякі з них достроково представив генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Він зупинився на моделях, оснащених відеокартами NVIDIA GeForce RTX та гібридними процесорами APU AMD Strix Point, про які на той момент ще не було офіційно оголошено. Крім того, ASUS підготувала кілька нових моделей з процесорами Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) та чипом Qualcomm. Розглянемо коротко основні характеристики новинок.

Ноутбук традиційного форм-фактора ProArt P16 отримав процесор AMD Ryzen Al 300 (Ryzen AI 9 HX 370) та відеокарту RTX 4070. Пристрій вагою 1,8 кг містить 4K OLED дисплей та орієнтований на творчих професіоналів.

Ноутбук-трансформер ProArt PX13 також пропонує процесор AMD Ryzen Al 300 з відеокартою RTX 4070. Ця модель містить 3K OLED дисплей, батарею місткістю 73 Втгод, має вагу 1,38 кг та товщину 15,8 мм.

Ультракомпактний ноутбук ProArt PZ13 важить лише 0,85 кг. Він оснащений чипом Qualcomm Snapdragon X та екраном 3K ASUS Lumina OLED і може працювати як планшет або ноутбук із знімною повнорозмірною клавіатурою. Пристрій відповідає стандарту MIL-STD-810H та має рейтинг захисту від води та пилу IP52.

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Zenbook S 16 отримав процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (серія Ryzen Al 300). Цей пристрій має вагу 1,5 кг та товщину 1,1 см.

14-дюймовий Zenbook S 14 заснований на процесорі Intel Core Ultra наступного покоління з функціями штучного інтелекту, який очікується у другому півріччі 2024 року.

ExpertBook P5 призначений для професіональних користувачів і компаній малого бізнесу. Він також оснащений процесором Intel Core Ultra наступного покоління (Intel Core Ultra 200 Lunar Lake).

Ноутбуки ASUS TUF A16 та TUF A14 орієнтовані на геймерів. Модель TUF A16 (FA608) може похвалитися процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, відеокартою GeForce RTX 4070, 4060 або 4050, накопичувачем PCIe 4.0 до 2 ТБ та 16-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 165 Гц. TUF A14 (FA401) оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, відеокартою GeForce RTX 4060 або 4050 та 14-дюймовим 2,5K дисплеєм.

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Ігровий ноутбук ROG Zephyrus G16 (GA605) містить процесор AMD Ryzen Al 9 HX 370 та відеокарту RTX 4070.

Також ASUS представила ноутбуки Vivobook S 15 з чипом Qualcomm Snapdragon X та Vivobook S14/S15 на базі процесорів AMD Ryzen Al 300.