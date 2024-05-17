Журналіст Роланд Квандт поділився перекладеним англійською мовою скриншотом в’єтнамського магазину ASUS з зображенням та характеристиками Vivobook S OLED на процесорі Snapdragon X Elite, який має вийти в понеділок, 20 травня.

Дизайн ноутбука ASUS Vivobook S 15 OLED витриманий у загальній естетиці лінійки, а більшість технічних характеристик відповідає поточним очікуванням ринку. Проте найбільшу цікавить викликає реальна продуктивність Snapdragon X Elite, про яку можна буде дізнатися вже скоро. Ось які характеристики стали відомими:

Snapdragon X Elite X1E-78-100 (42 МБ кешу, до 3,4 ГГц, 12 ядер, 12 потоків)

Qualcomm AI Engine 75 TOP

Відеокарта вказана як Intel Qualcomm Adreno

32 ГБ пам’яті LPDDR5X

1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

15,6” 3K OLED-дисплей (2880×1620, 16:9, 120 Гц, 600 ніт, 100% DCI-P3)

Акумулятор 70 Вт/год (3S1P, 3-елементний Li-on)

Номер моделі S5507QA-MA089WS

Хоча в самому витоку не вказана ціна, журналіст окремо зазначив, що базова модель може починатися приблизно з €1500. Точно дізнатися коли вийдуть ноутбуки ASUS Vivobook з Snapdragon X можна дізнатися на сайті компанії, де можна побачити зворотний відлік часу.

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