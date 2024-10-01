ASUS Zenbook S 14 в Україні: кералюмінієвий корпус, Intel Core Ultra, автономність «протягом усього дня» та ціна 82,5 тис. грн

Компанія ASUS оголосила про початок продажу в Україні ноутбука Zenbook S 14 (UX5406). Це одна з найтонших і найпортативніших 14-дюймових моделей ASUS AI PC. Він виконаний в новому дизайні, а його кришка виготовлена з нового матеріалу Ceraluminum, що протистоїть подряпинам та зносу.

Новинка отримала 14-дюймовий дисплей ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K (2880×1800 пікселів, співвідношення 16:10) та частотою оновлення 120 Гц. Дисплей забезпечує пікову яскравість 400 кд/м2, до 500 кд/м2 (HDR) та охоплення 100% колірної гами DCI-P3.

ASUS Zenbook S 14 оснащується новітнім процесором Intel Core Ultra 7 (Series 2) з графічним ядром Intel Arc і модулем NPU для підтримки штучного інтелекту з продуктивністю 47 TOPS. Конфігурація може включати до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та твердотілий накопичувач M.2 NVMe місткістю до 1 ТБ. Система охолодження видає шум менш як 25 дБ.

Пристрій містить модуль Microsoft Pluton, модуль Wi-Fi 7, чотири динаміки, два мікрофони, вебкамеру Full HD з інфрачервоним сенсором AiSense, комбінований аудіороз’єм 3,5 мм, один роз’єм USB 3.2 Gen 2 Type-A, відео вихід HDMI 2.1 та два роз’єма Thunderbolt 4 з підтримкою виведення зображення та живлення ноутбука. Новинка підтримує адаптивне блокування (Adaptive Lock) та адаптивне затемнення (Adaptive Dimming) для забезпечення конфіденційності. Акумулятор місткістю 72 Вт·год забезпечує автономність «протягом усього дня». Всі компоненти розмістились в корпусі розмірами 31,03×21,47×1,19-1,29 см, а вага пристрою становить 1,2 кг.

Онлайн-курс "Голос. Озвучка. Дубляж" від Skvot. Як монетизувати свій голос? Дізнаєшся за 25 занять на курсі з акторкою театру та кіно, яка озвучила 200+ фільмів, серіалів та мультфільмів та знає всі нюанси запису з домашньої студії. . Про курс

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) доступний в Україні за рекомендованою ціною 82499 грн (конфігурація з процесором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD на 1 ТБ). Ноутбук пропонується у двох відтінках кольору: сірому Zumaia Grey і білому Scandinavian White.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.