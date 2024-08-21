ASUS Zenbook S 16: продуктивний ноутбук з чипом Ryzen AI 9 HX 370 та 3K OLED дисплеєм оцінили в 94,5 тис. грн

Компанія «ASUS Україна» повідомила про початок продажів в Україні ультратонкого та водночас потужного ноутбука Zenbook S 16 (UM5606).

ASUS Zenbook S 16 оснащується 16-дюймовим дисплеєм Lumina OLED з роздільною здатністю 3K (2880×1800 пікселів, співвідношення 16:10) та частотою оновлення 120 Гц. Екран забезпечує охоплення 100% колірної гами DCI-P3, пікову яскравість 550 кд/м2 та сертифікований DisplayHDR True Black 500.

Система може комплектуватися процесором AMD Ryzen AI 9 365 або Ryzen AI 9 HX 370, який містить модуль NPU (нейронний процесор) з продуктивністю до 50 TOPS і графічне ядро Radeon 890M. Для охолодження чипа використовується випарна камера. Конфігурація також включає до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x 7500 МГц та SSD місткістю до 2 ТБ.

Аудіосистема ASUS Zenbook S 16 містить 6 вбудованих динаміків та 3 вбудованих мікрофони. Пристрій отримав камеру Full HD з ІЧ-сенсором для автоматичної авторизації, картридер SD (USH-II), тачпад зі співвідношенням сторін 16:10 на 40% більший, ніж у попередніх моделях (150,3×99,5 мм), з підтримкою інтелектуальних жестів, окрему клавішу Copilot. Користувачам доступні наступні інтерфейси: 2 x USB 4.0 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1 TMDS, аудіо вихід. Місткість батареї – 78 Вт·год. Новинка має розміри 353,6x243x11 мм та вагу 1,5 кг.

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Ноутбук ASUS Zenbook S 16 (UM5606) з процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 2 ТБ надійде в продаж в Україні наприкінці серпня за ціною 94499 грн. Наразі відкрите попереднє замовлення.

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