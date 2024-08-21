ASUS Zenbook S 16: продуктивний ноутбук з чипом Ryzen AI 9 HX 370 та 3K OLED дисплеєм оцінили в 94,5 тис. грн

Компанія «ASUS Україна» повідомила про початок продажів в Україні ультратонкого та водночас потужного ноутбука Zenbook S 16 (UM5606).
ASUS Zenbook S 16 оснащується 16-дюймовим дисплеєм Lumina OLED з роздільною здатністю 3K (2880×1800 пікселів, співвідношення 16:10) та частотою оновлення 120 Гц. Екран забезпечує охоплення 100% колірної гами DCI-P3, пікову яскравість 550 кд/м2 та сертифікований DisplayHDR True Black 500.
Система може комплектуватися процесором AMD Ryzen AI 9 365 або Ryzen AI 9 HX 370, який містить модуль NPU (нейронний процесор) з продуктивністю до 50 TOPS і графічне ядро Radeon 890M. Для охолодження чипа використовується випарна камера. Конфігурація також включає до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x 7500 МГц та SSD місткістю до 2 ТБ.
Аудіосистема ASUS Zenbook S 16 містить 6 вбудованих динаміків та 3 вбудованих мікрофони. Пристрій отримав камеру Full HD з ІЧ-сенсором для автоматичної авторизації, картридер SD (USH-II), тачпад зі співвідношенням сторін 16:10 на 40% більший, ніж у попередніх моделях (150,3×99,5 мм), з підтримкою інтелектуальних жестів, окрему клавішу Copilot. Користувачам доступні наступні інтерфейси: 2 x USB 4.0 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1 TMDS, аудіо вихід. Місткість батареї – 78 Вт·год. Новинка має розміри 353,6x243x11 мм та вагу 1,5 кг.
Ноутбук ASUS Zenbook S 16 (UM5606) з процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 2 ТБ надійде в продаж в Україні наприкінці серпня за ціною 94499 грн. Наразі відкрите попереднє замовлення.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: