Audi A6 E-Tron в кузові універсал засвітився на шпіонських фото

Минулої весни Audi показала концепт A6 Avant E-Tron, і повідомила, що серійна модель буде приблизно на 90%-95% схожа на концепт. Шпигунські фото моделі в кузові універсал більш менш це підтверджують завдяки майже повній відсутності камуфляжу.

NEWS: Audi's first ever all-electric wagon, the A6 E-Tron spotted in new spy shots. It's expected to be officially unveiled soon and contain the same 100 kWh battery as Audi's other EVs.

