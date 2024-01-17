Audi A6 E-Tron в кузові універсал засвітився на шпіонських фото

Минулої весни Audi показала концепт A6 Avant E-Tron, і повідомила, що серійна модель буде приблизно на 90%-95% схожа на концепт. Шпигунські фото моделі в кузові універсал більш менш це підтверджують завдяки майже повній відсутності камуфляжу.

NEWS: Audi's first ever all-electric wagon, the A6 E-Tron spotted in new spy shots. It's expected to be officially unveiled soon and contain the same 100 kWh battery as Audi's other EVs. Source: https://t.co/F6r17S4HXl pic.twitter.com/DeBkwKPbC6 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 16, 2024

Передня частина цього прототипу все ще замаскована, але можна розгледіти краї шестикутної панелі, яка буде широкою і низькою, як на концепті. З боків її оточують зубчасті секції з невеликими повітрозабірниками. На відміну від концепту, серійна модель має досить великі нижні фари, які доповнюють стилізовані світлодіодні ходові вогні вище.

Технічні характеристики повинні відповідати концептуальним: 100-кВт батарея і два двигуни на 469 кінських сил і 800 Нм крутного моменту. Авто побудували на тій же електричній платформі Premium Platform Electric (PPE), що і новий Porsche Macan. Очікується, що одномоторний варіант з’явиться слідом за повнопривідною двомоторною моделлю.

Лінійка A6 E-Tron ще не представлена, найімовірніше це станеться цього року, разом із версією у кузові седан.