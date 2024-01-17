Новини Авто 17.01.2024 о 10:29 comment views icon

Audi A6 E-Tron в кузові універсал засвітився на шпіонських фото

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Юрій Орос

Автор новин

Audi A6 E-Tron в кузові універсал засвітився на шпіонських фото

Минулої весни Audi показала концепт A6 Avant E-Tron, і повідомила, що серійна модель буде приблизно на 90%-95% схожа на концепт. Шпигунські фото моделі в кузові універсал більш менш це підтверджують завдяки майже повній відсутності камуфляжу.

Передня частина цього прототипу все ще замаскована, але можна  розгледіти краї шестикутної панелі, яка буде широкою і низькою, як на концепті. З боків її оточують зубчасті секції з невеликими повітрозабірниками. На відміну від концепту, серійна модель має досить великі нижні фари, які доповнюють стилізовані світлодіодні ходові вогні вище.

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Технічні характеристики повинні відповідати концептуальним: 100-кВт батарея і два двигуни на 469 кінських сил і 800 Нм крутного моменту. Авто побудували на тій же електричній платформі Premium Platform Electric (PPE), що і новий Porsche Macan. Очікується, що одномоторний варіант з’явиться слідом за повнопривідною двомоторною моделлю.

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Лінійка A6 E-Tron ще не представлена, найімовірніше це станеться цього року, разом із версією у кузові седан.

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