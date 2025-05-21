Новини Ігри 21.05.2025 о 17:40 comment views icon

Бос Gearbox: «Справжні фани» Borderlands 4 знайдуть $80 на гру

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Бос Gearbox: «Справжні фани» Borderlands 4 знайдуть $80 на гру
Borderlands 4

Фанати та розробник Baldur’s Gate 3 обурилися заяві боса Borderlands 4 про те, що вони знайдуть $80 на гру.

Керівник Gearbox Ренді Пітчфорд знову опинився в центрі скандалу. І для цього є одразу дві причини: вірогідні $80 за гру і те, як бос Borderlands 4 каже про це. Користувач X (Twitter) запитав, чи справді гра коштує так дорого, і отримав від Пітчфорда таку відповідь:

 «A) Не моє рішення. B) Якщо ви справжній фанат, ви знайдете спосіб зробити це», — написав він.

Після цього він навів приклад зі свого життя: мовляв, у 1991 році купив Starflight для Sega Genesis за ті самі $80, коли працював у кафе-морозиві з мінімальною зарплатою.

Але схоже, це порівняння справило не захоплення, а лише викликало хвилю критики. До неї долучився директор з видавництва Baldur’s Gate 3 Майкл Даус:

«Інфляція існує (ми, наприклад, коригуємо зарплати працівників відповідно до неї), і підвищення цін може бути виправданим. Але казати “справжні фанати знайдуть спосіб” — це огидно, бо припускати, що ваша гра важливіша під час кризи вартості життя, ніж, наприклад, можливість просто зводити кінці з кінцями», — пише Майкл Даус.

Директор з видавництва Baldur’s Gate також додав, що справжні фанати — це не ті, хто платять будь-яку ціну. А навпаки ті, хто щиро цікавляться тим, що створює студія і залишаються лояльними:

«Справжні фанати – це люди, які люблять і розуміють, що ви робите, стежать за вашими справами та взаємодіють з ними незалежно від того, скільки вони витрачають», — додає Даус.

У нього справедливо запитали, а чи мала Baldur’s Gate 3 коштувати $80? Даус відповів, що навіть якби вона й коштувала стільки, «ми, ймовірно, не радили б людям робити все можливе, щоб купити її, щоб не втратити справжніх фанатів».

Слова керівника Gearbox залишають питання, бо офіційної ціни на Borderlands 4 досі немає. 2K Games і материнська Take-Two не підтвердили, скільки коштуватиме гра. Сам реліз вже зовсім близько — 12 вересня на ПК, PS5 і Xbox Series X|S. Гру також готують для Switch 2, але без точної дати. На цьому тлі слова самого керівника Take-Two Штрауса Зелніка, сказані кілька днів тому, виглядають доволі іронічно. В інтерв’ю GI.biz він заявив:

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«Наша робота полягає не в тому, щоб перевернути споживача з ніг на голову, струсити його та подивитися, скільки коштів випаде з його кишені», — додає Штраус Зелнік.

Проблему цін індустрія вже неодноразово обговорювала цього року — ще з моменту запуску Mario Kart World. Microsoft теж заявила, що деякі ігри від їхніх внутрішніх студій продаватимуться за $80. Take-Two поки не оголошувала жодної гри за такою ціною, але ходять чутки, що GTA 6 може дебютувати вже до $100.

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Джерело: Games Radar / Game Spot

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