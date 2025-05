Бос Gearbox: «Справжні фани» Borderlands 4 знайдуть $80 на гру

Фанати та розробник Baldur’s Gate 3 обурилися заяві боса Borderlands 4 про те, що вони знайдуть $80 на гру.

Керівник Gearbox Ренді Пітчфорд знову опинився в центрі скандалу. І для цього є одразу дві причини: вірогідні $80 за гру і те, як бос Borderlands 4 каже про це. Користувач X (Twitter) запитав, чи справді гра коштує так дорого, і отримав від Пітчфорда таку відповідь:

Після цього він навів приклад зі свого життя: мовляв, у 1991 році купив Starflight для Sega Genesis за ті самі $80, коли працював у кафе-морозиві з мінімальною зарплатою.

A) Not my call. B) If you’re a real fan, you’ll find a way to make it happen. My local game store had Starflight for Sega Genesis for $80 in 1991 when I was just out of high school working minimum wage at an ice cream parlor in Pismo Beach and I found a way to make it happen.

