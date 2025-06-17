Новини Ігри 17.06.2025 о 12:04 comment views icon

Borderlands 4 доступна для передзамовлення — менше $80, три видання та майбутні DLC

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Borderlands 4 доступна для передзамовлення — менше $80, три видання та майбутні DLC
Borderlands 4 / Gearbox Software

Borderlands 4 відкрила попередні замовлення за кілька місяців до офіційного релізу. А разом з тим Gearbox Software заявила про чотири майбутні DLC.

У Borderlands 4 гравці візьмуть на себе роль одного з чотирьох абсолютно нових Мисливців за Сховищами з унікальними здібностями. Цього разу сюжет переносить нас на планету Кайрос — найбільший світ у серії. Головні герої мають кинути виклик Хранителю Часу та його Ордену. Розробники пообіцяли нові механіки переміщення, масштабну пострелізну підтримку і чітку дорожню карту контенту.

Що входить до кожного видання Borderlands 4

Після запуску гравців чекає як безплатний, так і платний контент. Власники Deluxe і Super Deluxe видань отримають доступ до чотирьох DLC-пакетів з новими зонами, сюжетними та побічними місіями, унікальними босами, випробуваннями, новим спорядженням і транспортом. Разом з тим Super Deluxe Edition містить ще два окремі сюжетні набори, що додають нових шукачів сховищ та регіони для дослідження.

Borderlands 4 доступна для передзамовлення — менше $80, три видання та майбутні DLC
Скриншот з майбутньої Borderlands 4 / Gearbox Software

Стандартне видання коштує ₴2 999 ($69.99), що нагадало нещодавній скандал. Керівник Gearbox Ренді Пітчфорд заявляв, що «справжні фани» серії знайдуть $80 на гру. Але, як бачимо, «стандартні фанати» можуть залишити $10 собі, тоді як вартість гри для «делюкс фанів» навіть більше за нову цінову політику ААА-ігор Xbox. Загалом Borderlands 4 має кілька видань:

  • Standard Edition ($69.99 або ₴2 999) — лише базова гра.
  • Deluxe Edtioin ($99.99 або ₴4 299) включає: базову гру; бонус перед запуском — набір «Позолочена слава» (скін Мисливця за Сховищем, скін зброї, скін дрона ECHO-4); скін зброї «Лютий яструб»; комплект Bounty Pack: 4 пострелізні DLC-пакети; 4 картки Сховища з унікальними нагородами; нове спорядження, транспорт і косметика.
  • Super Deluxe Edition ($129.99 або ₴5 599) включає все з Deluxe Edition, а також: набір Vault Hunter Pack: 2 нових Мисливці за Сховищами; 2 окремі сюжетні набори; 2 нові регіони; додаткове спорядження і косметику; набір Ornate Order Pack: 4 голови, 4 тіла та 4 скіни для шукачів; нові косметичні засоби для ECHO-4.
Borderlands 4 доступна для передзамовлення — менше $80, три видання та майбутні DLC
Інформація про видання для попереднього замовлення Borderlands 4 / Gearbox Software

Усі, хто зробить передзамовлення, отримають набір Gilded Glory. Для тих, хто не оформить попереднє замовлення зможе придбати цей набір окремо після релізу цей. Наразі Borderlands 4 вже можна попередньо замовити — гра доступна в Steam та Epic Games.

Системні вимоги Borderlands 4

Мінімальні вимоги:

  • ОС: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
  • Процесор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
    – 8 ядер обов’язково
  • Оперативна памʼять: 16 GB RAM
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
    – мінімум 8 GB відеопамʼяті
  • Накопичувач: 100 GB вільного місця
    – SSD обов’язково
  • Інше: Потрібна 64-бітна ОС і процесор

Рекомендовані вимоги:

  • ОС: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
  • Процесор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
    – 8 або більше ядер
  • Оперативна памʼять: 32 GB RAM
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
    – 12+ GB відеопамʼяті
  • Накопичувач: 100 GB вільного місця
    – SSD обов’язково
  • Інше: Потрібна 64-бітна ОС і процесор

Реліз нової частини легендарної шутер-серії Borderlands 4 запланований на 12 вересня 2025 року для PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК. Пізніше цього ж року гра з’явиться і на Nintendo Switch 2. Вона також буде доступна на хмарному сервісі NVIDIA GeForce NOW. Гра має рейтинг «M» для дорослих за системою ESRB.

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Джерело: Steam

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