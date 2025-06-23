Сюжетний трейлер Borderlands 4 показав Часоміра, підпілля Клаптрепа і початок революції на Кайросі

Borderlands 4 / Gearbox Software & 2K

Трейлер Borderlands 4 розкриває сюжетні таємниці — гравцям показали диктатора Хранителя Часу, кібернетичне рабство та повернення Клаптрепа.

Gearbox опублікувала новий сюжетний трейлер Borderlands 4, який вперше розкриває основний сюжет гри. У центрі — Хранитель Часу, диктатор нової планети Кайрос, що тримає її мешканців під контролем за допомогою кібернетичних імплантів «Блискавка».

Головних героїв — нових Мисливців за Сховищами — після аварійної посадки захоплюють у полон та примусово вшивають імпланти. Вони змушені підкорятися режиму або боротися за свободу. Проти Часоміра виступає підпільний опір, серед якого — добре знайомий Клаптреп. Він оголосив себе «генієм Багряного Опору» й збирається завербувати гравців до боротьби з Орденом.

Часомір править із фортеці під назвою Місто Домініон, звідки відправляє командирів придушувати хаос. Але після прибуття супутника Елпіс усе виходить з-під контролю — на планеті назріває революція, а гравець потрапляє в самий її епіцентр.

Borderlands 4 розгортається у відкритому безшовному світі Кайроса з новими механіками дослідження та бою. Гравці зможуть використовувати подвійні стрибки, ковзання, ухилення, захоплення на фіксовану точку та брати участь у динамічних подіях. Loot-система також перероблена — Gearbox обіцяє, що легендарна зброя знову стане особливою.

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Розробники запевняють, що в Borderlands 4 буде менше «туалетного гумору». Хоча, судячи з заяви одного з босів про те, що справжній фанат без вагань викладе $80 за сиквел, здається, що з новим тоном у грі розібралися ще не всі — принаймні всередині самої студії. До речі, спойлер: повне видання зрештою коштує понад $130.

Реліз Borderlands 4 заплановано на 12 вересня для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Версія для Nintendo Switch 2 вийде пізніше у 2025 році.

Джерело: Game Spot