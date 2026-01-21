Новини Ігри 21.01.2026 comment views icon

Baldur's Gate 3 очима Астаріона: Ніл Ньюбон завершив 2-річне проходження гри і поділився відгуком

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Baldur's Gate 3 очима Астаріона: Ніл Ньюбон завершив 2-річне проходження гри і поділився відгуком
Астаріон у Baldur's Gate 3

Актор озвучування Ніл Ньюбон, більш відомий як “голос” Астаріона, завершив своє проходження у Забутих Королівствах. Він витратив два роки на Baldur’s Gate 3 і залишився в повному захваті.

З моменту релізу про BG3 сказали майже все, що можна було розповісти. Гравці знайшли секрет, подібний до “коров’ячого рівня” Diablo, і заполонили тайтл 350+ млн модами. І нарешті “голос” улюбленця Астаріона дійшов до фіналу.

“Іншої такої гри не буде — або ніколи, або дуже-дуже-дуже нескоро. Було багато речей, які спочатку склалися правильно, щоб ця гра стала можливою… Чортова пригода, друзі. Чортова пригода. Так, одна з моїх улюблених і найкращих ігор усіх часів”, — поділився Ньюбон, передало FRVR.

За його словами, озираючись назад, він вважає гру ідеальною. Актор пройшов свій шлях у Baldur’s Gate 3 за напівельфа-друїда на ім’я Боуї разом зі своїм другом — сценаристом і письменником жахів Томом де Вільємом. Його кампанія розтягнулася на 126 ігрових сесій. Після фіналу вони зійшлися на думці, що навряд чи найближчим часом почнуть новий сейв, бо BG3 — це буквально “гра на два роки”.

Baldur’s Gate 3

Втім, повністю прощатися зі світом Baldur’s Gate 3, який колись врятував йому життя, Ньюбон не планує. Він вже хоче придивитися до модів, яких для BG3 накопичилося чимало після фінального патчу. Поки що актор візьме паузу, але потім почнеться пригода з “найдурнішими модами, які тільки можна знайти”.

Пізніше у Ньюбона з’явиться можливість спробувати нову “найбільшу гру в історії”. Larian анонсувала Divinity, яку планують оптимізувати ще пильніше через дефіцит оперативної пам’яті.

Джерело: Games Radar

