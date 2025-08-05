Новини Ігри 05.08.2025 comment views icon

Гравці Baldur's Gate 3 спокушають Астаріона частіше, ніж будь-кого іншого, — дивна статистика Larian

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Гравці Baldur's Gate 3 спокушають Астаріона частіше, ніж будь-кого іншого, — дивна статистика Larian
Baldur’s Gate 3 / Larian

До другої річниці релізу Baldur’s Gate 3 студія Larian поділилася новою статистикою — місцями дивною. Наприклад, безперечним улюбленцем гравців став Астаріон.

Дані зібрані з виборів гравців за два роки — і деякі з них виявилися неочікуваними і місцями абсурдними. У центрі уваги — вибір супутників і стиль гри, зокрема несподівані вподобання гравців.

Точні цифри щодо вампірського ельфа-розбійника студія не вказала, але повідомила, що він “відчутно лідирує” над іншими персонажами в плані романтичних стосунків. Дякую Богу, що він, а не ведмідь, якщо пам’ятаєте.  Поки Астаріон, з якого навіть робили секс-ляльку за $20 000, завоював серця і ліжка більшості — Тінесерда (Shadowheart) стала найпопулярнішим компаньйоном: 4,89 млн виборів. Друге місце посів Вілл, третє — Гейл.

А далі розробники розповіли про веселі цифри. Наприклад, лише 2,07% гравців стали справжніми “п’яними гуру”, оскільки здолали 20 ворогів у стані алкогольного сп’яніння. Ще всього 1,82% виправдали себе як музиканти і заробили 100 золотих своїм талантом. Трохи більш ніж 3,8% перемогли лорда Енвера Горташа у Скелі Змія, не активувавши жодної пастки. Останнє досягнення трохи вище у гравців в Steam — 4,37%.

Інші дані також привертають увагу. Понад 1,1 мільйона гравців пройшли гру в режимі “Тактика”, а майже пів мільйона — в режимі “Честі”. Серед останніх тільки 4647 змогли пройти її персонажем першого рівня. Ще 31 180 гравців завершили “Честь” як універсальні багатокласові персонажі.

Окремо Larian відзначила рідкісні вибори. Наприклад, лише 350 гравців перетворили супутника Мінска на підклас Клірика Домену Смерті — у студії навіть пожартували:

“У вас все гаразд?” — запитали розробники про цей вибір.

А ще 598 гравців усиновили дитину разом із Віллом. Разом з тим Larian підтвердила понад 265 млн завантажень модів за два роки. Також за цей період гравці встигнули загинути 2 млрд разів.

Наприкінці Larian подякувала гравцям за підтримку й пообіцяла, що новий проєкт студії вже в роботі. Подробиць немає, але творець Свен Вінке натякнув, що гра буде “дивовижною” та потребує ще трохи часу. Як відомо, Baldur’s Gate 3 не отримає DLC, бо команда цього банально не хоче робити.

Джерело: Larian

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