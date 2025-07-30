Середній час гри в Baldur’s Gate 3 склав «шокуючі» 62+ години, але 75% не пройшли її до кінця

Baldur's Gate 3 / Larian Studios

Baldur’s Gate 3 через майже два роки після релізу продовжує успішно затягувати гравців — середній час гри становить понад 60 годин.

Директор з видавництва Larian Майкл Даус у X (Twitter) уточнив, що цифра навіть трохи більша: 62 години 55 хвилин. При цьому, за даними Steam, 75% користувачів не дійшли до фіналу. Гра настільки велика, що чим далі, тим стрімкіше падає відсоток отриманих нагород. Наприклад, перший акт завершило менше половини гравців, тоді як туторіал пройшли 90%.

Причин — кілька. Насамперед сама тривалість тайтлу: пройти основну історію з усіма квестами, компаньйонами та варіантами рішень — це вже десятки годин. А якщо хочеться переграти з іншим класом, обрати нові шляхи або змінити партію — привіт ще зайва сотня. Гравці в коментарях під твітом Дауса ділилися своїми цифрами: хтось має 300+, хтось — понад 1000 годин.

«Вау, це неймовірно! Припускаю, що більшість великих ігор не утримують гравців у режимі одиночної гри так довго. Абсолютно заслужено!» — пишуть в коментарях.

The median time played for BG3 on Steam is 62 hours and 55 minutes. Which means that those of you clocking in over 60 hours are just scraping average ❤️ https://t.co/IPAbusiJh9 — Very AFK (@Cromwelp) July 29, 2025

Крім того, Baldur’s Gate 3 досі отримує регулярні оновлення. Наприклад, останній патч приніс нові класи, (обмежену) підтримку модів та кросплей. Навіть за два роки після релізу там знаходять секрети, наприклад, подібні до «коров’ячого рівня» з Diablo. Саме підтримка після релізу — те, чого бракує багатьом сучасним RPG, але тут розробники дбають про аудиторію. Тож фанати Baldur’s Gate знають, що провести 60 годин в цій грі — лише розминка перед повноцінним проходженням.

Джерело: Larian Studios