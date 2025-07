Середній час гри в Baldur’s Gate 3 склав «шокуючі» 62+ години, але 75% не пройшли її до кінця

Baldur’s Gate 3 через майже два роки після релізу продовжує успішно затягувати гравців — середній час гри становить понад 60 годин.

Директор з видавництва Larian Майкл Даус у X (Twitter) уточнив, що цифра навіть трохи більша: 62 години 55 хвилин. При цьому, за даними Steam, 75% користувачів не дійшли до фіналу. Гра настільки велика, що чим далі, тим стрімкіше падає відсоток отриманих нагород. Наприклад, перший акт завершило менше половини гравців, тоді як туторіал пройшли 90%.

Причин — кілька. Насамперед сама тривалість тайтлу: пройти основну історію з усіма квестами, компаньйонами та варіантами рішень — це вже десятки годин. А якщо хочеться переграти з іншим класом, обрати нові шляхи або змінити партію — привіт ще зайва сотня. Гравці в коментарях під твітом Дауса ділилися своїми цифрами: хтось має 300+, хтось — понад 1000 годин.

The median time played for BG3 on Steam is 62 hours and 55 minutes. Which means that those of you clocking in over 60 hours are just scraping average ❤️ https://t.co/IPAbusiJh9

— Very AFK (@Cromwelp) July 29, 2025