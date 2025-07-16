Новини Ігри 16.07.2025 comment views icon

Cyberpunk 2077 вийде на Mac 17 липня — разом із патчем 2.3 та DLC Phantom Liberty

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Cyberpunk 2077 вийде на Mac 17 липня — разом із патчем 2.3 та DLC Phantom Liberty
Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 продовжує «переїжджати» на інші платформи — тепер хіт CD Projekt RED вийде на Mac. Гра з’явиться 17 липня разом з патчем 2.3.

На платформі від Apple гра з’явиться одразу в кількох магазинах — Mac App Store, Steam, Epic Games Store та GOG.com. Версія буде представлена у форматі Ultimate Edition, що включає повне розширення Phantom Liberty та всі ключові оновлення, зокрема фоторежимом. Гра повною мірою використовуватиме архітектуру Metal API та Tile-Based Deferred Rendering від Apple, а не працюватиме через сторонні емулятори чи неофіційні альтернативи.

Заявлено, що Cyberpunk 2077 повністю оптимізована під Mac із процесорами Apple Silicon серій M1, M2 та M4. Але врахуйте, що мінімально потрібно мати Mac із 16 ГБ об’єднаної пам’яті, тому базові моделі з 8 ГБ оперативки не підтримуються. На різних чіпах будуть доступні окремі графічні профілі, а для потужніших моделей передбачена підтримка трасування шляху — покращене освітлення та повна трасування променів у стилі фільмового рендерингу.

Разом з тим на Mac версії працюватимуть технології масштабування MetalFX та FSR від AMD. Усі ці функції мають забезпечити більш плавний геймплей навіть з увімкненими графічними ефектами вищого рівня. Серед бонусів — підтримка HDR на дисплеях Apple XDR, просторовий звук, відстеження голови через AirPods, а також сумісність з Magic Mouse та Trackpad.

Цікаво, що CD Projekt Red ще торік під час презентації Apple анонсувала реліз Cyberpunk 2077 на Mac з вікном «2025». Тепер вихід відбудеться вже цього тижня — всього за півтора місяця після релізу на Switch 2. Відтепер Cyberpunk 2077 стане в один ряд із Resident Evil 4 Remake та Assassin’s Creed Shadows, які також портували на Mac.

Cyberpunk 2077 на Mac буде з кроспрогресом між усіма платформами. Тож можна продовжити гру з того місця, де зупинилися, а не починати проходження наново. Власники гри в Steam, Epic або GOG автоматично отримають версію для Mac у своїй бібліотеці. Це також перший випадок, коли гра офіційно доступна одночасно на такій кількості платформ: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, Mac та навіть на вже закритій Stadia.

Джерело: The Verge

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