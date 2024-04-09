Березень 2024 року — найгарячіший в історії спостережень. І це 10-й поспіль місяць, що б’є температурні рекорди

Кожен місяць, починаючи з квітня 2023-го, бив власні рекорди температури — і березень поточного року лише підтримав цю невтішну статистику, повідомляє служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу.

Середня температура повітря на поверхні склала 14,14°C у березні, що на 0,1°C вище попереднього максимуму, встановленого в березні 2016 року, і на 1,68°C вище, ніж у доіндустріальний період.

Загалом з квітня 2023 року по березень 2024-го середня глобальна температура була на 1,58°C вища за доіндустріальний період 1850-1900 років. Паризька кліматична угода передбачає обмеження підвищення температури на 1,5°C вище середнього значення до індустріального періоду.

«Зважаючи на такі записи — місяць за місяцем — стає ясно, що наш клімат змінюється, і робить це дуже швидко», — каже заступниця керівника служби моніторингу C3S Саманта Берджесс.

12-місячний період, який завершився березнем, також став найспекотнішим 12-місячним періодом, зареєстрованим на планеті — як власне й увесь 2023 рік (знову ж таки, зважаючи лише на роки, в які велися спостереження).

Екстремальна погода та високі температури мали негативні наслідки — зокрема у Південній Африці, де посуха знищила врожай і залишила мільйони людей під загрозою голоду. У Венесуелі у січні-березні зафіксована рекордна кількість лісових пожеж.

Служба моніторингу змін клімату ЄС зазначає, що основною причиною надзвичайної спеки були викиди парникових газів, спричинені людською діяльністю — і вони лише посилились явищем Ель-Ніньо, що нагріває поверхневі води в східній частині Тихого океану.