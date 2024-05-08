Новини Крипто 08.05.2024 о 16:47 comment views icon

На Prozorro вперше виставили лот з біткоїном — ціна за 0,146 BTC стартує від ₴188 тис.

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Катерина Даньшина

Авторка новин

В український електронній системі публічних закупівель Prozorro вперше виставили онлайн-лот з криптовалютою.

Стартова ціна за 0,146 BTC стартує від ₴188 тис., тоді як реальна ринкова значно більша і перевищує ₴350 тис. Замовником аукціону вказано споживче товариство «ДОВІРА.КОМ», яке займається «грошовим посередництвом», згідно з сайтом YouControl.

На Prozorro вперше додали лот з біткоїном — ціна за 0,146 BTC стартує зі ₴188 тис.

Пропозиції почали приймати 2 травня, а сам аукціон стартує 14 травня. Розмір гарантійного внеску для учасників — ₴9 400, тоді як крок торгів складає ₴1 880. 

Серед обов’язкових документів, які мають надати учасники торгів, вимагають підтвердження того, що кошти, за які планують придбати біткоїн, не були отримані злочинним шляхом.


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