На Prozorro вперше виставили лот з біткоїном — ціна за 0,146 BTC стартує від ₴188 тис.

В український електронній системі публічних закупівель Prozorro вперше виставили онлайн-лот з криптовалютою.

Стартова ціна за 0,146 BTC стартує від ₴188 тис., тоді як реальна ринкова значно більша і перевищує ₴350 тис. Замовником аукціону вказано споживче товариство «ДОВІРА.КОМ», яке займається «грошовим посередництвом», згідно з сайтом YouControl.

Пропозиції почали приймати 2 травня, а сам аукціон стартує 14 травня. Розмір гарантійного внеску для учасників — ₴9 400, тоді як крок торгів складає ₴1 880.

Серед обов’язкових документів, які мають надати учасники торгів, вимагають підтвердження того, що кошти, за які планують придбати біткоїн, не були отримані злочинним шляхом.