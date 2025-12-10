Bethesda перевипустила Elder Scrolls V: Skyrim на новій платформі через 14 років після запуску

Elder Scrolls V: Skyrim / Bethesda

Понад 14 років після релізу The Elder Scrolls V: Skyrim захоплює нову платформу. Bethesda випустила Anniversary Edition для Nintendo Switch 2, яка з’явилася на ринку пів року тому.

Гра, яка за роки встигла стати мемом через кількість портів і перевидань, тепер отримала ще одну платформу. Схоже, Тодд Говард не планує зупинятися, поки у світі є хоч один пристрій, де Skyrim ще не працював. Хоча фанати чекають шосту частину серії, наразі ми отримали перевидання Anniversary Edition зі всіма пострелізними доповненнями.

Власники консолі другого покоління раніше могли запускати гру через зворотну сумісність на Switch 1. Але зараз Bethesda адаптувала порт під можливості нової пристрою з покращеною графікою, швидшими завантаженнями, стабільнішою роботою і підтримкою Joy-Con 2 з керуванням мишею.

Подробиці щодо придбання прості: якщо Anniversary Edition уже була на Switch 1 — апгрейд на Switch 2 безплатний. Достатньо зайти в Nintendo eShop і натиснути завантажити. Ті, хто має лише базову версію Skyrim на Switch 1, можуть оновитись до Anniversary Edition за $19,99. Новачкам на платформі повний комплект обійдеться у $59,99.

Додамо, що Skyrim Anniversary Edition випустили у 2021 році до 10-річчя гри. Видання включає все зі Special Edition та “більше 500 одиниць унікального контенту Creation Club”, серед яких додаткові квести, підземелля, боси, заклинання, предмети та інше.

Bethesda продовжує підтримувати гру навіть через десятиліття після релізу. Чи зʼявляться нові порти далі — питання риторичне. Гравці все ще повертаються у Скайрім і навіть інколи в ролі офісного співробітника, а студія навряд чи втратить такий актив. Якщо згадувати фанатські напрацювання, то нещодавно після 10 років розробки випустили мод-гігант з новим регіоном та 60+ годин геймплею.

Джерело: ComicBook