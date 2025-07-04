Nintendo обмежила USB-C на Switch 2 та її сумісність зі сторонніми докстанціями

Консоль Switch 2 / Nintendo

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Журналіст дослідив порт USB-C Nintendo Switch 2 за допомогою реєстратора високочастотних імпульсів (PD analyzer). Результат йому не сподобався.

Шон Голлістер з The Verge дослідив Switch 2 і стверджує, що Nintendo навмисно обмежила можливості порту, ймовірно, щоб зменшити сумісність портативної консолі зі сторонніми пристроями. Компанія використала нову схему шифрування та спеціальний чип, про що повідомили два виробники аксесуарів.

Дослідник не знайшов доказів існування чипа шифрування, але аналіз трафіку через USB-C виявив аномальну поведінку. Обмеження порту підтвердив виробник Jsaux, який створив докстанцію Steam Deck. Компанія призупинила свої плани зі створення доку для Switch 2 через дії Nintendo.

USB-C на Switch 2 блокує загальний стандарт «спілкування» зі сторонніми пристроями. Консоль може відмовитися отримати живлення, або ж обриває з’єднання одразу після отримання. Це відбувається через використання власної системи кодів, які може розшифрувати лише пристрій Nintendo.

«Коли я аналізую [за допомогою пристрою Power-Z KM003C, підключеного до ПК] «розмову» між Nintendo Switch 2 та її докстанцією, я бачу, що два пристрої починають спілкуватися власною мовою Nintendo на початку розмови, ще до того, як вони погодять будь-який відеовихід. А потім, мабуть, ще до того, як док-станція підтвердить, що вона активувала відеовихід, вони надсилають один одному понад 30 власних «неструктурованих» повідомлень. Інші концентратори та док-станції USB-C, які я тестував, не мають такої ж розмови», — пише Шон Голлістер.

Зараз існує обмаль докстанцій, котрі забезпечують сумісність зі Switch 2. Журналіст також дослідив док Antank S3 Max (також відомий як SiWiQU TV Dock Station), і виявив, що він «розмовляє» мовою кодів Nintendo. Станція не передає кожне повідомлення в тому ж точному порядку, що й док Nintendo та постачає дещо іншу кількість електроенергії, але надсилав майже ті ж самі закодовані повідомлення та відповіді на запити консолі. Але все працює.

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Журналіст та виробник звернули увагу на рядок 33 01 07 DA 06 01 6D 68 33 01 07 DA 06 01 6D 68, який дійсно є ключем, який зараз використовується Nintendo». Проте інші виробники не виключають подальших сюрпризів від Nintendo.

«Ми очікуємо, що Nintendo може додатково обмежити докстанції та аксесуари сторонніх виробників за допомогою оновлень системи, щоб гарантувати безпеку пристроїв та систем», – сказала речниця Jsaux Вінні Чен. Відповідно, знайдений ключ може змінитися, погоджуються в Antank.

Докстанція охолоджує Switch 2?

Отже, сумісність Nintendo Switch 2 є обмеженою і може ще більше обмежитися у майбутньому. Також автор виявив іншу цікаву апаратну особливість «рідної» докстанції

«Перш ніж ви припустите, що вентиляційні отвори та вентилятор абсолютно необхідні, знайте, що вентилятор охолодження в докстанції Switch 2 насправді не охолоджує Switch 2».

Щобільше, стороння станція Antank забезпечує навіть краще охолодження. Або принаймні не заважає йому, навіть попри заблоковані вентиляційні отвори.

«За цією логікою, можливо, консоль могла б працювати ще холодніше, якби Nintendo дозволила використовувати адаптер USB-C-HDMI замість докстанції. Якби тільки вона не була заблокована!», — припускає журналіст.

Тобто фактично докстанція є надлишковою пропрієтарною конструкцією, замість якої могли б працювати стандартні можливості USB-C. Також автор статті зазначає, що Ні Antank, ні Xreal не розповіли про свої рішення детально, посилаючись на конфіденційність та конкурентні міркування.

Розділ Технології виходить за підтримки

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