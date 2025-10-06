Новий регіон та 60+ годин геймплею: фани випустили мод-гігант для Skyrim після 10 років розробки

Новини Ігри 06.10.2025 comment views icon

Моддери нарешті завершили Lordbound — величезне неофіційне доповнення для Skyrim, яке розробляли понад 10 років. Проєкт переносить гравців у зруйнований війною регіон.

2025 рік продовжує тішити фанатів Elder Scrolls усім, крім довгоочікуваної шістки. Один ремастер Oblivion вже вийшов, другий фанатський — на горизонті. Разом з тим моддери Morrowind розширили мапу далеко за межі оригінальної гри, а ще готують окремий ремастер.  А тепер і спільнота Skyrim презентувала грандіозне неофіційне доповнення, над яким працювала понад десятиліття.

Йдеться про абсолютно нову долину Друадах, яка лише нещодавно відновила свій зв’язок з провінціями Skyrim та High Rock. Тут ви опиняєтеся в центрі конфлікту між Імперським легіоном і орками, які заховалися у гірській фортеці на стратегічному торговому шляху між Джеханною та Солітьюдом.

Новий регіон та 60+ годин геймплею: фани випустили мод-гігант для Skyrim після 10 років розробкиНовий регіон та 60+ годин геймплею: фани випустили мод-гігант для Skyrim після 10 років розробкиНовий регіон та 60+ годин геймплею: фани випустили мод-гігант для Skyrim після 10 років розробкиНовий регіон та 60+ годин геймплею: фани випустили мод-гігант для Skyrim після 10 років розробкиНовий регіон та 60+ годин геймплею: фани випустили мод-гігант для Skyrim після 10 років розробки

Новий регіон разом з дослідженнями околиць принесе два міста, кілька менших поселень, понад 50 підземель, 40 нових квестів, 20 видів істот, зброю, броню, зілля та заклинання. Однією з головних особливостей мода став масштабний сюжет із розгалуженнями, де ваші рішення “змінять стан долини”. Ви можете підтримати Імперію в боротьбі з орками або ж допомогти Орсініуму заснувати тут новий дім.

Новий регіон та 60+ годин геймплею: фани випустили мод-гігант для Skyrim після 10 років розробкиНовий регіон та 60+ годин геймплею: фани випустили мод-гігант для Skyrim після 10 років розробкиНовий регіон та 60+ годин геймплею: фани випустили мод-гігант для Skyrim після 10 років розробки

За оцінками команди, на це все піде більше ніж 60 годин — приблизно як один Death Stranding або половина Baldur’s Gate 3. Або навіть втричі більше за основний сюжет Dying Light: The Beast. За словами оглядача Mr.Picklebum на ModDB, деякі підземелля особливо вражають.

“Мені особисто сподобалися концепції деяких підземель. Просто бачачи, наскільки Skyrim можна розширити за допомогою креативного вигляду — я можу дуже рекомендувати!” — каже він.

Lordbound чекали з 2014 року, але шлях до релізу виявився довгим і складним. Мод планували випустити до кінця 2018-го, але робота кілька разів зупинялася. Проблем додавало те, що протягом років змінювалося керівництво. Два роки тому проєкт був близький до відкритого вихідного коду — виснажений екскерівник Mr Cosmogone хотів передати роботу спільноті. Але частина команди переконала його дати їм шанс завершити мод.

Попри реліз, Lordbound ще не завершений повністю, оскільки елементи все ще “в процесі розробки”. Команда попереджає, що проєкту занадто великий, щоб його можна було протестувати так ретельно, “як ми були б цілком задоволені”, тож під час гри можливі помилки. Однак розробники продовжать роботу над модом, якому деякі з них віддали 10 років життя.

Джерело: PC Gamer

