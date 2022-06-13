Bethesda показала 15 хвилин геймплею Starfield — понад 1000 планет для дослідження, наземні та космічні битви, крафт та будівництво кораблів

Під час проведення заходу Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 розробники поділилися подробицями про майбутню космічну рольову гру Starfield і показали кілька геймплейних відео.

Ролик демонструє приземлення на місяць Кріт та дослідження персонажем нового місця. Герой стикається з місцевою флорою та фауною, сканує об’єкти, видобуває ресурси. Мирне блукання територією змінюється бойовою сценою (з використанням різної зброї), коли персонаж потрапляє на дослідницьку лабораторію та зустрічає там піратів. Для злому замків передбачено мінігру.

В іншому ролику демонструється Нова Атлантида. Тут, ймовірно, розташується основна база, де координуватиметься пошук артефактів.

Ще один ролик показує систему кастомізації персонажа. Тодд Говард заявив, що вона дуже гнучка і дозволяє налаштувати різні частини тіла. Тут же можна вибирати навички та риси характеру героя. Говард зазначив, що система впливає не лише на зовнішній вигляд персонажа, але також на його розвиток та ігровий процес. Нові навички відкриваються у міру підвищення рівня, а посилення навичок відбувається в міру їх використання та проходження випробувань. Додатково розробники показали систему створення обладнання за допомогою ресурсів, що збираються, можливість створення та розвитку власних аванпостів. Гравці навіть можуть створювати власні космічні кораблі, гнучко налаштовуючи їх за своїм бажанням за допомогою модулів.

А потім на створених космічних кораблях можна вступати в космічні сутички з ворогами.

В окремому ролику показали можливість висадження на планети. Як запевняє Тодд Говард, гравці зможуть здійснювати посадки не тільки в столиці планети, а в будь-якому місці планети. І не лише на одній планеті, а на всіх планетах різних систем. Загалом у грі буде доступно понад 1000 планет, придатних для висадки, дослідження, збирання ресурсів.

Гра Starfield вийде у 2023 році на платформах ПК, Xbox Series X і S. Також вона буде доступна через Game Pass.

Джерело: ign