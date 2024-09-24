Binance спростувала чутки про витік даних 12.8 млн користувачів

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Найбільша централізована криптобіржа (CEX) Binance офіційно спростувала інформацію про можливий витік даних 12.8 млн користувачів. Анонімний продавець у даркнеті стверджував, що має у своєму розпорядженні особисту інформацію клієнтів біржі (імена, дати народження, країни, поштові індекси та номери телефонів).

🚨 12.8M Binance User Data Allegedly Leaked on a Dark Web Forum According to the post, the leaked data includes personally identifiable information (PII) such as last names, first names, email addresses, phone numbers, birthdays, residential addresses, zip codes, and secondary… pic.twitter.com/kRBviaOOca — Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) September 23, 2024

Команда безпеки Binance провела розслідування і спростувала правдивість виставлених на продаж у даркнеті даних.

«Дані отримані не від Binance», — йдеться у повідомленні техпідтримки компанії.

Binance Security team has confirmed that the data is not sourced from Binance. pic.twitter.com/MmfKmCboI6 — pablito.eth 🦇🔊 ♢ (@PabloSabbatella) September 23, 2024

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У серпні 2019 році криптобіржа вже стикалася з подібною ситуацією, коли з’явились чутки про витік верифікаційних даних користувачів. Після ретельного розслідування Binance дійшла висновку, що заяви були безпідставними, оскільки на витоку бракувало цифрових водяних знаків системи. Хакер загрожував оприлюдненням 10 тис. фото користувачів Binance, якщо не отримає викуп у розмірі 300 біткоїнів.

За чутками, цей витік безпосередньо пов’язаний з попередньою подією.

У травні того ж року зловмисникам вдалось вкрасти у клієнтів Binance 7 тис. біткоїнів на суму понад $40 млн (ціна становила на той момент близько $6 тис.).

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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