Binance спростувала чутки про витік даних 12.8 млн користувачів

Найбільша централізована криптобіржа (CEX) Binance офіційно спростувала інформацію про можливий витік даних 12.8 млн користувачів. Анонімний продавець у даркнеті стверджував, що має у своєму розпорядженні особисту інформацію клієнтів біржі (імена, дати народження, країни, поштові індекси та номери телефонів).

🚨 12.8M Binance User Data Allegedly Leaked on a Dark Web Forum

According to the post, the leaked data includes personally identifiable information (PII) such as last names, first names, email addresses, phone numbers, birthdays, residential addresses, zip codes, and secondary… pic.twitter.com/kRBviaOOca

