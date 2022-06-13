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ОНОВЛЕНО: Binance тимчасово припиняє виведення коштів у біткоїнах на тлі сильного обвалу криптовалюти

ОНОВЛЕНО: Binance тимчасово припиняє виведення коштів у біткоїнах на тлі сильного обвалу криптовалюти

Істотне падіння вартості основних криповалют супроводжується іншими потрясіннями на крипторинку. Так, криптобіржа Binance заявила про тимчасове припинення виведення Bitcoin у мережі $BTC. Хоча користувачі можуть виводити BTC в інших мережах.

Як пояснює адміністрація Binance, це рішення пов’язане із транзакцією, що зависла в мережі, і це спричинило чималу чергу. Команда фахівців вже працює над усуненням цієї проблеми й, як очікується, незабаром надасть додаткову інформацію.

Додатково зазначається, що через партію транзакцій, що зависла, постраждала лише одна мережа – мережа Bitcoin. Користувачі можуть виводити $BTC на Ethereum або BNB Chain, доки команда працює над усуненням збою.

ОНОВЛЕНО: Адміністрація Binance повідомила про відновлення виведення коштів в мережі Bitcoin.

Bitcoin опустився до $25 тис. вперше з грудня 2020 року, а Ethereum подешевшав до $1300


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