ОНОВЛЕНО: Binance тимчасово припиняє виведення коштів у біткоїнах на тлі сильного обвалу криптовалюти

Істотне падіння вартості основних криповалют супроводжується іншими потрясіннями на крипторинку. Так, криптобіржа Binance заявила про тимчасове припинення виведення Bitcoin у мережі $BTC. Хоча користувачі можуть виводити BTC в інших мережах.

Only a single network, the Bitcoin network, is impacted due to the stuck batch of transactions. Users can withdraw $BTC on Ethereum or BNB Chain while our team works to resolve this temporary pause. — Binance (@binance) June 13, 2022

Як пояснює адміністрація Binance, це рішення пов’язане із транзакцією, що зависла в мережі, і це спричинило чималу чергу. Команда фахівців вже працює над усуненням цієї проблеми й, як очікується, незабаром надасть додаткову інформацію.

Додатково зазначається, що через партію транзакцій, що зависла, постраждала лише одна мережа – мережа Bitcoin. Користувачі можуть виводити $BTC на Ethereum або BNB Chain, доки команда працює над усуненням збою.

#Bitcoin network withdrawals are back online. Thanks for your patience. As a reminder, other networks for withdrawing BTC were available throughout the BTC network downtime. — Binance (@binance) June 13, 2022

ОНОВЛЕНО: Адміністрація Binance повідомила про відновлення виведення коштів в мережі Bitcoin.