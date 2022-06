ОНОВЛЕНО: Binance тимчасово припиняє виведення коштів у біткоїнах на тлі сильного обвалу криптовалюти

Істотне падіння вартості основних криповалют супроводжується іншими потрясіннями на крипторинку. Так, криптобіржа Binance заявила про тимчасове припинення виведення Bitcoin у мережі $BTC. Хоча користувачі можуть виводити BTC в інших мережах.

Only a single network, the Bitcoin network, is impacted due to the stuck batch of transactions.

Users can withdraw $BTC on Ethereum or BNB Chain while our team works to resolve this temporary pause.

— Binance (@binance) June 13, 2022