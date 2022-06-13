Bitcoin опустився до $25 тис. вперше з грудня 2020 року, а Ethereum подешевшав до $1300

Ринок криптовалют відкрив новий робочий тиждень черговим падінням — зранку 13 червня найпопулярніша криптовалюта Bitcoin втратила ще майже 8% від вартості (у порівнянні з попередньою сесією) й опустилася до позначки $25 тис. за одиницю, про що свідчать дані сайту CoinDesk, який відстежує вартість криптовалют на різних біржах.

Оновлено [16:26]: Курс Bitcoin знизився ще на $2 тис. — до $23 тис. за монету, а Binance тимчасово призупинила виведення коштів у біткоїнах, пояснивши це технічним збоєм.

На момент написання новини за одну монету Bitcoin пропонують $25 238 — на 7,93% менше, ніж день тому. Так низько курс Bitcoin не опускався з грудня 2020 року.

Як завжди, разом з Bitcoin дешевшають — наприклад, Ethereum за добу втратив 8,76% і подешевшав до $1300.

Нагадаємо, що найпопулярніша у світі криптовалюта дешевшає вже кілька місяців поспіль і вже втратила 64% від максимуму $69 тис. — стільки криптовалюта коштувала під кінець 2021 року.

Як завжди, різні аналітики дають абсолютно різні прогнози. Хтось очікує подальше падіння на тлі глобальної рецесії через війну в Україні, а хтось вірить, що вже дуже скоро Bitcoin буде по $100 тис. за монету. Як саме буде розвиватися ситуація, як завжди, неможливо передбачити — можна тільки гадати.