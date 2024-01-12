Новини Крипто 12.01.2024 о 09:09 comment views icon

Біткоїн піднявся до $49 тис. (максимум з 2021-го) після схвалення ETF, і за годину обвалився до $46 тис.

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Катерина Даньшина

Авторка новин

У середу, після схвалення ETF біткоїнів в США, головна цифрова монета короткостроково виросла на 6,7% до $49 021 — вперше з грудня 2021-го.

Вартість ефіру тим часом збільшилась на 5% — до травневого максимуму 2022-го. Токен, прив’язаний до Polygon отримав 7%, Chainlink просунувся на 5%, а Uniswap — на 6%.

Нині біткоїн торгується за ціною $46,3 тисячі.

Біткоїн сягнув дворічного максимуму у $49 тисяч після схвалення ETF криптовалюти в США

 

ETF (Exchange Traded Fund) — це фонд, керівник якого (ETF-провайдер) збирає акції компанії в один портфель за певними ознаками, і продає їх на біржі. Очікується, що ETF полегшать процес інвестування в криптовалюту (без безпосередньої покупки та зберігання біткоїнів).

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) виступала проти ETF біткоїнів понад 10 років, тоді як криптосектор загалом зіткнувся з різкою критикою з боку голови агентства Гері Генслера. Він неодноразово стверджував, що галузь рясніє шахрайством і неправомірною поведінкою. SEC придушила цифрові активи після краху 2022 року та банкрутства криптобірж, як от FTX Сема Бенкмана-Фріда.

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Утім у середу Комісія схвалила ETF біткоїнів, зареєстровані в США та прийняла 11 заявок, зокрема від BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco і VanEck.

«ETF — фактично переломний момент для фінансових консультантів, які тепер повинні мати свою думку щодо цього класу активів», — сказав в коментарі CNBC Суй Чунг, виконавчий директор постачальника даних CF Benchmarks, який надає індекси для кількох затверджених ETF. «Вони все ще можуть не рекомендувати його своїм клієнтам, але той факт, що тепер він доступний через регульований продукт, означає, що вони повинні принаймні мати свою точку зору. Це може відкрити двері для більш стабільного потоку інтересу до класу активів».

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