Біткоїн піднявся до $49 тис. (максимум з 2021-го) після схвалення ETF, і за годину обвалився до $46 тис.

У середу, після схвалення ETF біткоїнів в США, головна цифрова монета короткостроково виросла на 6,7% до $49 021 — вперше з грудня 2021-го.

Вартість ефіру тим часом збільшилась на 5% — до травневого максимуму 2022-го. Токен, прив’язаний до Polygon отримав 7%, Chainlink просунувся на 5%, а Uniswap — на 6%.

Нині біткоїн торгується за ціною $46,3 тисячі.

ETF (Exchange Traded Fund) — це фонд, керівник якого (ETF-провайдер) збирає акції компанії в один портфель за певними ознаками, і продає їх на біржі. Очікується, що ETF полегшать процес інвестування в криптовалюту (без безпосередньої покупки та зберігання біткоїнів).

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) виступала проти ETF біткоїнів понад 10 років, тоді як криптосектор загалом зіткнувся з різкою критикою з боку голови агентства Гері Генслера. Він неодноразово стверджував, що галузь рясніє шахрайством і неправомірною поведінкою. SEC придушила цифрові активи після краху 2022 року та банкрутства криптобірж, як от FTX Сема Бенкмана-Фріда.

Утім у середу Комісія схвалила ETF біткоїнів, зареєстровані в США та прийняла 11 заявок, зокрема від BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco і VanEck.